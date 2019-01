Dievča (18) zo Saudskej Arábie ušlo od rodiny: Dráma na letisku v Thajsku, bojí sa, že ju zabijú

Rahaf Muhammad Mutlak Alkununová pre AFP povedala, že ju na letisku Suvarnabhumi v Bangkoku zastavili zástupcovia saudskoarabských a kuvajstkých úradov a násilím jej odobrali cestovné doklady - čo potvrdila aj medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW).

went out of the room to figure out if they’re watching me closely or not

I’m under there sight all times “been asked to get back to the room”

She was checking when I’m going to be send back to Kuwait before 11h of the flight time they must want it to end as soon as possible pic.twitter.com/mwBbKQ9QN7