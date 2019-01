Tragická smrť! Otec vrazil autom do skupiny chodcov, zabil svojho malého chlapčeka (†2)

LUXEMBURG - Muž v luxemburskom meste Wiltz vrazil v stredu autom do skupiny chodcov a spôsobil pri tom smrť svojho dvojročného syna, informovala vo štvrtok agentúra DPA.

Štyridsaťsedemročný muž auto údajne úmyselne nasmeroval do skupiny ľudí na chodníku, ktorá pozostávala z dvoch matiek s kočíkmi a ďalšieho okoloidúceho. Pri nehode zomrelo jedno z detí, ktorého otcom bol šofér auta, spresnil webový portál RTL Today. Zvyšných štyroch ľudí vrátane ďalšieho dieťaťa previezli so zraneniami do nemocnice.

Podľa vyšetrovateľov boli príčinou incidentu nezhody vo vzťahu, pretože medzi zranenými chodcami bola aj bývalá partnerka páchateľa. Muža zatkla polícia, ktorá vylúčila, že by bol býval pod vplyvom alkoholu. Prokurátor žiada jeho vyšetrovanie v súvislosti so zabitím a vraždou a aj s pokusom o zabite a vraždu.