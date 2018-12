Ďalšia dráma v Nemecku: VIDEO Auto vrazilo do ľudí na zastávke, jeden mŕtvy a deväť zranených

K nehode došlo krátko pred 15.00 h. Podľa policajných informácií smeroval vodič s autom do centra mesta, keď zišiel zo svojho pruhu a skončil v protismere. Následne vrazil do davu ľudí čakajúcich na autobus. Náraz neprežila 88-ročná žena, zranenia utrpelo deväť osôb vo veku 17-67, niektorí z nich vážne. Medzi zranenými je aj vodič.

"Príčiny vyšetrujeme a zatiaľ nemôžeme nič vylúčiť," uviedla miestna policajná hovorkyňa. Polícia preveruje rôzne verzie vrátane tej, že vodič vrazil do ľudí zámerne, resp. chcel spáchať samovraždu.

More pictures emerging from #Recklinghausen in #Germany where a woman has died and 8 have been injured after a car ploughed into pedestrians https://t.co/zJfqcTOjOw pic.twitter.com/Wm8me5PKzo