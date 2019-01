Veľký škandál nemocnice: Svedkovia zostali zhrození, keď zistili, čo v nej robia s mŕtvolami

Veľký škandál sa prevalil v jednej z londýnskych nemocníc. Ukázalo sa, že nemocnica už nemala miesto na uskladnenie tiel vo svojej márnici. Nemocnica sa rozhodla riešiť tento akútny problém netradične. Ľudské mŕtvoly boli uskladnené v mraziacich boxoch na pozemku pred nemocnicou, informuje Dailymail.

Zdroj: Google Street View

Nemocnica The Princess Royal University Hospital v londýnskej štvrti Orpington bola obvinená, že s ľudskými pozostatkami zaobchádzala ako s odpadkami. Márnica môže skladovať maximálne 74 ľudských tiel. Jeden mraziaci box neďaleko parkoviska skladoval 30 ľudských tiel a ďalší box je momentálne prázdny.

Zdroj: google maps

Svedkovia nie sú spokojní. Myslia si, že je to neúctivé k mŕtvym a k ich príbuzným, ktorí nebudú nadšení, keď na to prídu. S pozostatkami sa mohlo stať čokoľvek, pretože miesto nie je zamknuté. „Parkovisko nie je miesto na uskladnenie mŕtvych tiel v civilizovanej spoločnosti. Vyzerá to, akoby ich vyhodili von ako obyčajné odpadky,“ vyjadrila sa jedna pacientka. „Ak by som sa dozvedela, že sa tak zaobchádzalo s mojou milovanou osobou, bola by som veľmi rozrušená. Je to veľká urážka.“

Nemocnica uviedla, že minulú noc presunuli telá do okolitých nemocníc v Londýne. „Nemocnica poskytuje kapacity svojej márnice pre celé okolie zodpovedne a rešpektuje dôstojnosť zosnulých. Mraziace boxy sme vybudovali diskrétne pri márnici mimo prístupu verejnosti. Sú zamknuté a pod dohľadom kamier. Prístup k pozostatkom majú iba príslušní zamestnanci," povedal hovorca nemocnice.

Zdá sa, že samotná nemocnica má celý rad problémov. Niektorí pacienti museli čakať 12 hodín na lôžko. Niektoré operácie boli zrušené alebo posunuté o celý mesiac. Nemocnica mala problémy aj s bezpečným skladovaním liekov.