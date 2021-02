Žena sa musela vysťahovať z bytu: Keď upratovačky otvorili mrazničku, mohlo ich poraziť!

TOKIO - Japonská polícia zadržala ženu, ktorá desať rokov schovávala v mrazničke telo svojej zosnulej matky. Svoje počínanie vysvetľovala obavou, že by sa musela vysťahovať z tokijského bytu, ak by sa na matkinu smrť prišlo.

Polícia AFP potvrdila, že zadržala 48-ročnú Jumi Jošinovú kvôli podozreniu, že skrývala mŕtvolu, ktorá sa v stredu našla v mrazničke v jednom byte v Tokiu. Zadržaná uviedla, že telo schovala už pred desiatimi rokmi, pretože nechcela prísť o byt, ktorý zdieľala s matkou a ktorý bol prenajatý na matkino meno.

Jumi Jošinová ale tento mesiac musela byt aj tak opustiť, a to kvôli neplateniu nájomného. Telo približne šesťdesiatročnej ženy v mrazničke objavili upratovačky, ktoré prišli dať byt do poriadku. Podľa polície muselo byť telo ohnuté, aby sa do mrazničky vošlo.

Dobu, ani príčinu smrti nedokázali úrady podľa serveru BBC News určiť. Na zmrznutom tele však podľa polície neboli vidieť žiadne zranenia. Polícia podozrivú zadržala v hoteli v meste Chiba, ležiacom neďaleko od Tokia.