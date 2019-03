VARŠAVA - Poľská rodina sa stále nevie spamätať zo smrti 39-ročného Krzysztofa a hovorí o bezcitnosti nemocničného personálu, ktorý ho údajne nechal v pondelok zomrieť na pohotovosti. Švagriná zosnulého na facebooku opísala, ako pacientovi vôbec nevenovali pozornosť, hoci prišiel so život ohrozujúcou diagnózou. Z jej slov doslova mrazí.

Anna na sociálnej sieti uviedla, že jej manžel odviezol Krzysztofa na pohotovosť do nemocnice v Sosnowci v pondelok 18. marca predpoludním na základe urgentného odporúčania lekára. Poliak mal totiž silno opuchnutú a fialovú nohu od kolena nadol, čo indikovalo, že by mohlo ísť o embóliu. Ide o závažnú diagnózu, pri ktorej hrozí okrem amputácie končatiny aj smrť, ak by sa zrazenina uvoľnila a spôsobila infarkt či mŕtvicu.

Do čakárne na pohotovosti vošli okolo 10.20, vtedy to ešte Krzysztof zvládol vlastnými silami. Lekári vyhodnotili, že nepatrí medzi akútnych pacientov a nechali ho napospas osudu napriek tomu, že mu z nohy v dôsledku zablokovanej cirkulácie vytekali tekutiny a krv. Anna zverejnila aj fotografiu a dodala, že nasnímaná kaluž sa vytvorila v priebehu 15 minút. Takéto stopy po Krzysztofovi zostávali na chodbe, vo výťahu či na WC, ale nikoho to nezaujímalo.

O niekoľko hodín sa jeho stav už natoľko zhoršil, že prestal hovoriť a len mrmlal. Keď vstal z vozíka, okamžite stratil rovnováhu a celý sa triasol. Podľa Anny jej manžel, ktorý pacienta sprevádzal, hovoril o jeho vážnych príznakoch lekárom, ale tí ho ignorovali. Žiadal, aby mu urobili aspoň krvné testy, ale ani s tým nepochodil. Tie mu spravili až po štyroch hodinách. O 16-tej popoludní bol už Krzysztof v katastrofálnom stave, no na monitor tlaku ho mali pripojiť až o 17.20, čiže po siedmich hodinách čakania. Podľa Anny ukazoval 66/46, čiže kolapsový stav. Nakoniec začal zvracať a stratil vedomie.

Profesionálnej starostlivosti sa mu tak dostalo až po 19-tej hodine, ale to museli pacienta už niekoľkokrát oživovať, až kým nerozhodli, že bude lepšie previezť ho do nemocnice v Chorzowe a po 21-tej hodine privolali sanitku. Tú však nakoniec už Krzysztof nepotreboval, skonal na pohotovosti v Sosnowci. Rodina je presvedčená o tom, že zomrel v dôsledku nedbalosti zamestnancov nemocnice. Podľa poľského portálu fakt24.pl sa už prípadom zaoberá prokuratúra.

"V mene Mestskej nemocnice Sosnowiec vyjadrujem rodine úprimnú sústrasť... Ospravedlňujem sa, že sme nesplnili vaše očakávania a nezachránili život pacienta, je mi to veľmi ľúto. Sľubujem, že urobíme všetko pre to, aby sme objasnili príčinu smrti. Dôkazom našej dobrej vôle je skutočnosť, že sme prokuratúre oznámili potrebu vyšetrovania. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a naše interné objasňovanie konania nemôžem komentovať túto tragickú udalosť,“ napísal prezident predstavenstva Dariusz Skłodowski na internetovej stránke nemocnice. Presnú príčinu mužovej smrti má určiť pitva.

Podľa fakk24.pl doteraz neboli voči personálu pohotovosti vyvodené žiadne dôsledky. "Poznám situáciu. Jedna vec, z ktorej môžem obviňovať svojich kolegov, je, že nereagovali tak, ako by mali. Mňa profesori učili niečo iné. Zanedbali to," toto mal podľa Anny povedať rodine na druhý deň po smrti jeden z lekárov nemocnice.