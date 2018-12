Ďalšia rana pre Merkelovú: Tretina Nemcov chce, aby odišla z funkcie kancelárky

Podľa v sobotu zverejneného prieskumu verejnej mienky inštitútu YouGov pre tlačovú agentúru DPA si 43 občanov Nemecka myslí, že Merkelová by mala ministerskou predsedníčkou zostať až do najbližších spolkových volieb. Tie budú za menej než tri roky. Osemnásť percent Nemcov je v tejto otázke nerozhodných. Z predsedníctva vo svojej Kresťanskodemokratickej strane (CDU) Merkelová odišla začiatkom decembra po 18 rokoch na tomto poste. Vystriedala ju dovtedajšia generálna tajomníčka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová.

Merkelová však tvrdí, že spolkovou kancelárkou by chcela zostať až do skončenia svojho riadneho funkčného obdobia. A ak nemecká veľká vládna trojkoalícia -- CDU, jej konzervatívna bavorská spojenkyňa Kresťanskosociálna únia (CSU) a sociálnodemokratická SPD -- bude naďalej fungovať, je takmer nemožné čo len zauvažovať, že by kancelárka bola niekým vymenená, píše DPA. Nahradenie Merkelovej by bolo možné jedine v prípade, keby sa koalícia zmenila - napríklad že by z nej odišla SPD, ktorá sa ohľadne voľby jej nástupcu zatiaľ nevyjadruje, alebo keby Merkelovej vyslovil nedôveru Spolkový snem (Bundestag).