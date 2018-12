Juncker to povedal bez servítky: Rumunsko nerozumie, čo to je predsedníctvo

V sobotu sa k týmto hlasom pripojil aj inokedy odmeraný predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, keď v rozhovore pre nemecký magazín Welt am Sonntag vyhlásil, že Rumunsko je síce na predsedníctvo "po technickej stránke pripravené dobre", no z dôvodu turbulentnej domácej politickej situácie aj tak nie je isté, ako svoje úlohy zvládne.

"Myslím si, že vláda v Bukurešti si v plnej miere neuvedomuje, čo to znamená ujať sa predsedníctva v EÚ," povedal Juncker pre Welt am Sonntag. Na to, aby Rumunsko obstálo, je podľa neho potrebný na domácej scéne "jednotný politický front".

Na riziká nadchádzajúceho rumunského predsedníctva už dlhšie otvorene upozorňuje napríklad aj eurokomisárka pre spravodlivosť, práva spotrebiteľa a rodovú rovnosť Věra Jourová, ktorá tvrdí, že bude nesmierne zložité predsedať Európskej únii pre krajinu, ktorá má taký veľký problém s korupciou ako Rumunsko.

Medzi Bukurešťou a európskymi inštitúciami sa koncom novembra rozhorel spor aj v súvislosti so stavom rumunského súdnictva, keď Európska komisia Rumunsko vyzvala, aby zastavilo implementáciu nových zákonov v tejto oblasti, ktoré podľa nej idú proti demokratickým princípom. Premiérka Viorica Dancila na to reagovala s tým, že Bukurešť nebude na svojich plánoch nič meniť a výzvu zo strany EK označila za "brutálne miešanie sa do záležitostí Rumunska".