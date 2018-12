Pakistanský súd sa s expremiérom nemaznal: Vysoký trest pre Naváza Šarífa

Šaríf všetky obvinenia voči svojej osobe poprel a uviedol, že sa stal terčom bezpečnostného aparátu krajiny. Okrem väzenského trestu mu súd stanovil zaplatiť i pokutu vo výške 25 miliónov dolárov, priblížila agentúra AP. Dodala, že proti verdiktu sa Šaríf môže odvolať. Súd posudzoval dva prípady korupcie, pričom v tom druhom pakistanského expremiéra obvinení zbavil. V okolí budovy súdu panovali v pondelok prísne bezpečnostné opatrenia, pričom Šarífoví prívrženci sa dostali do potýčok s bezpečnostnými silami, ktoré proti nim použili slzotvorný plyn.

Vlani v júli pakistanský najvyšší súd zbavil trojnásobného premiéra Naváza Šarífa funkcie ministerského predsedu a nariadil antikorupčnému úradu aby prešetril tri samostatné prípady týkajúce sa majetkov a podnikateľských aktivít Šarífovej rodiny. Neskôr bol Šaríf v neprítomnosti odsúdený na desať rokov väzenia za zločiny spojené s medzinárodným škandálom Panama Papers. Šarífova dcéra Marjam bola za korupciu odsúdená na sedem rokov väzenia. Šarífov zať si v súčasnosti odpykáva ročné väzenie.

Šarífa spolu s jeho dcérou Marjam v júli okamžite po návrate do vlasti zatkli. V septembri Šarífa, jeho dcéru i zaťa najvyšší súd so sídlom v Islamabade prepustil po zaplatení kaucie na slobodu až do začiatku odvolacieho procesu. Či sa po pondelňajšom rozsudku vráti do väzby, doposiaľ nie je jasné. Škandál Panama Papers v roku 2015 odhalil, že niekoľko Šarífových detí malo prepojenie na offshorové spoločnosti, ktoré boli údajne využívané na odliv prostriedkov a nákup aktív - vrátane luxusných bytov v Londýne. Jeho rodina však tvrdí, že nehnuteľnosti nadobudla v 90. rokoch legálne.