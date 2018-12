Írsky parlament schválil dôležitý zákon: Interrupcie budú už od januára povolené

Írsky premiér Leo Varadkar označil schválenie legislatívy zákonodarcami za "historickú chvíľu". Nová legislatíva povoľuje interrupciu do 12. týždňa tehotenstva - alebo vtedy, ak je ohrozený život gravidnej ženy alebo jej hrozí vážne poškodenie zdravia. Takisto je interrupcia možná v prípade abnormálnosti plodu, čo by mohlo viesť k smrti plodu pred narodením alebo do 28 dní po narodení.

"Toto je pre írske ženy historická chvíľa. Vďaka všetkým, ktorí to podporili," uviedol Varadkar, ktorý presadzoval májové referendum - v ňom 66 percent voličov hlasovalo v prospech zrušenia ústavného zákazu interrupcií. Od roku 1980 bolo približne 170.000 Írok nútených vycestovať do susednej Británie na umelé prerušenie tehotenstva.

Írsko je prevažne katolícka krajina, ale vplyv cirkvi v posledných rokoch slabne. Táto zmena znamená, že Malta je teraz jedinou krajinou Európskej únie, kde platí úplný zákaz interrupcií. Írsky zdravotný systém bude môcť urobiť prvé interrupcie v januári. Jediným zostávajúcim krokom v legislatívnom procese je formálny podpis prezidenta Michaela D. Higginsa, potom sa zo schváleného návrhu stane zákon.​