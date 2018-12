Americký Senát sa zhodol: Za vraždu novinára vinu pripisuje saudskoarabskému princovi

Návrh zákona, ktorý podporili líder senátnej väčšiny Mitch McConnell a šéf výboru pre zahraničné záležitosti Bob Corker, takisto vyzýva na prepustenie saudskoarabských politických väzňov, vrátane aktivistiek za práva žien. Informovala o tom tlačová agentúra DPA. V návrhu zákona sa nachádza aj varovanie, aby Saudská Arábia nenakupovala zbrane od Ruska alebo Číny, pretože takéto kroky by vniesli problémy do vzťahu medzi Washingtonom a Rijádom - z toho by potom vyplývali "riziká".

Senát okrem toho schválil vo štvrtok aj rezolúciu, ktorá nariaďuje armáde USA, aby prestala poskytovať všetku pomoc vojenskej operácii vedenej Saudskou Arábiou v Jemene. Týka sa to aj dopĺňania paliva do vojenských lietadiel. Hnev nad zúfalou humanitárnou situáciou v Jemene, kde desaťtisíce ľudí zomierajú od hladu, znásobila vražda novinára Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v tureckom Istanbule z 2. októbra. Chášukdží žil v USA a pracoval pre denník Washington Post. Bol kritický najmä voči korunnému princovi.

V americkom Kongrese silnejú obavy, že prezident USA Donald Trump nekoná v súvislosti s vraždou Chášukdžího dostatočne dôrazne, ale naopak, naplno podporuje kráľovstvo. Jemen je jednou z najchudobnejších krajín arabského sveta. Od roku 2014 tam prebieha mocenský boj medzi exilovou vládou podporovanou Saudskou Arábiou a šiitskými povstalcami húsíami. Vo Švédsku prebiehajú mierové rozhovory medzi oboma znepriatelenými stranami. Vojna spôsobila v Jemene najhoršiu humanitárnu katastrofu na svete: od hladu tam zomrelo už 85.000 detí a milióny ďalších obyvateľov sú na pokraji smrti od hladu.​