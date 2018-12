Budapešť na nohách: Tisíce protestujúcich pochodujú centrom mesta, zablokovali dva mosty

Tisíce ľudí pochodujú centrom Budapešti.

Zdroj: SITA/Balazs Mohai/MTI via AP

BUDAPEŠŤ - Tisíce Maďarov vyšli vo štvrtok podvečer opäť do ulíc Budapešti, aby protestovali proti novele zákonníka práce a proti vláde premiéra Viktora Orbána. Podľa internetového vydania ľavicového denníka Népszava demonštranti obsadili Margitin most a potom aj Reťazový most.