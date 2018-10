Cestovateľka radí, čomu sa ako turisti určite vyhnite: Pri otrave jedlom pite tento nápoj

Podľa slov mladej ženy neexistuje nič horšie, ako neutíchajúce bodanie v žalúdku. Sama ho zažila na vlastnej koži počas výletu v Peru. Otravy jedlom sa môžu vyskytnúť komukoľvek a kdekoľvek. Žena preto radí, ako sa vyhýbať zbytočných problémom s otravou. Každému dovolenkárovi odporúča, aby sa vyhýbal pouličných stánkom s jedlom. Radšej by si mali vybrať čistejšie a solídnejšie reštaurácie, ideálne také, kde sa dbá na dostatočnú hygienu. Priznáva však, že bežne zažíva dilemu, pretože ako cestovateľka rada skúša tradičné jedlá krajín, bez ohľadu na to, kde sa dajú kúpiť.

Otrava jedlom v Peru nebol jediný incident, ktorý viedol k bolestiam brucha. Tvrdí, že má pravdepodobne veľmi slabý žalúdok, pretože mala problém aj s pizzou vo Vietname či dezertami vo francúzskom štýle v Thajsku. Počas rokov sebapozorovania si vytvorila zoznam, čo sa v priebehu tohto času naučila o svojej chorobe a radí, ako v iných krajinách bezpečne jesť.

Žena apeluje na miestnych obyvateľov predovšetkým exotických krajín, aby si uvedomili, že pokiaľ chcú predávať jedlo v pouličných stánkoch, musia zvážiť istú nehygienickosť. Pýta sa ľudí, či si všimli, že mäso je v takýchto obchodoch takmer vždy obhorené, potraviny sa prevárajú znova a znova, a vajíčka vždy urobia len na tvrdo. Práve tieto aspekty považuje za znak bezpečnejšieho pouličného stánku s jedlom. Pouliční kuchári by mali jedlo vždy dostatočne uvariť, aby eliminovali rôzne baktérie. Cestovateľka ďalej radí, aby si turisti vyberali také stánky s jedlom, o ktorých už odniekiaľ počuli. Jednoznačne neodporúča stánky blízko cesty, pretože jedlo je tak ochutené aj o výpary z áut.

Pravdepodobne najviac však užívateľka prekvapila svojím priznaním, že keď pouličné jedlo zapíja colou, nie je jej zle. Zvyčajne sýtené nápoje nepije, no v priebehu rokov nepríjemností so žalúdkom zistila, že coca-cola jej v skutočnosti pomáha. Odôvodňuje to tým, že obsahuje množstvo chemikálií, ktoré v žalúdku zničia škodlivé baktérie z nevhodného jedla. Odporúča úplne vylúčiť pouličné jedlá, ktoré sú za pár sekúnd hotové alebo jedlá, ktoré sa nemusia nijako tepelne upravovať. Dobrou správou je, že väčšina pouličných stánkov s jedlom vyrába jedlo z pôvodných surovín a nie polotovarov.

Medzi potraviny, ktorým by ste sa mali vyhnúť, sú šaláty alebo čokoľvek surové, ďalej zmrzlina, ktorá nie je v pôvodnom obale, morské plody, ktoré nie sú prevarené viac ako raz a jedlá, ktoré by mohli byť kontaminované znečistenou vodou.

Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že mnoho cestovateľov si neuvedomuje, že veľakrát za ich otravu nemôže samotné jedlo, ale ich hygienické návyky. Špinavé ruky sú najčastejšou príčinou otravy a obzvlášť sa to týka ľudí, ktorí si hryzú nechty. Je preto dobré mať pri sebe dezinfekčný gél alebo vreckovky napustené alkoholom, aby boli ruky vždy a všade čisté.