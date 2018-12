Britka (37) si užívala vysnenú dovolenku v Mexiku: Na tretí deň sa stalo čosi, čo jej zničilo život

Zdroj: linkedIn, Getty Images

LONDÝN - Bojovať za svoju pravdu sa oplatí. Aj keď to väčšinu býva beh na dlhé trate, niektorým sa podarí dôjsť až do cieľa. Príkladom toho je aj bývalá vojačka z anglického grófstva Cheshire, ktorá získala odškodné výške 30 000 libier (cca 33 700 eur) po tom, čo ju kvôli otrave jedlom a následnej infekcii na dovolenke v Mexiku museli uviesť do umelého spánku.