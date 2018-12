Dávajte si pozor, čo deťom sľubujete: Dcérka (7) dala nezodpovednému otcovi drsnú príučku

Milióny Indov nemajú prístup k sanitárnemu zariadeniu a v krajine panuje rozšírená prax vyprázdňovania sa na verejnosti či v prírode, čo je problémom dokonca aj v rozvinutejších priemyselných indických štátoch.

Hanífa Záraová nechcela chodiť von na toaletu a získala sľub svojho otca, že vo vnútri domu postaví záchod, uviedol policajný dôstojník v menšom meste 100 kilometrov od juhoindického mesta Čennaí. Keď však záchod stále nestál, rozhodlo sa dievča ísť na políciu, aby podalo na otca sťažnosť. "Dievča neoblomne trvalo na tom, aby sme otca zatkli, pretože sa cítilo podvedené," uviedol policajt. "Potom sme jej otcovi zatelefonovali, predvolali ho na policajnú stanicu a donútili ich, aby si podali ruky a uzmierili sa."

Vláda premiéra Narendru Módího vyhlásila kampaň s názvom "Čistá India" za výstavbu 100 miliónov toaliet počas piatich rokov. Veľkú časť krajiny však toto vládne úsilie úplne minulo. Denník The Times of India uviedol, že otec dievčaťa dvakrát žiadal obec o pomoc so stavbou toalety, ani raz však nedostal odpoveď.

Kampaň podporovaná veľkými firmami aj bollywoodskými hercami zvýšila povedomie o nebezpečenstvách vyplývajúcich z defekácie vonku. Vlani bol dokonca natočený bolywoodský film "Toaleta: Milostný príbeh", ktorý sa inšpiroval Módího úsilím o zlepšenie sanitárnej situácie s cieľom zaradiť tému hygieny do hlavnej spoločenskej debaty. Snímka pojednávala o spore medzi mladým párom nad záchodom vo vnútri domu, ktorý veľa Indov, obzvlášť na vidieku, považuje za nečistý.