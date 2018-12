Svadba ako z Bollywoodskych filmov: Takto vyzerali Indické oslavy prominentného páru.

Úspešná indická herečka a americký spevák a skladateľ majú za sebou perný víkend. Svoje manželské sľuby si vymenili v indickom meste Jodhpur, deň potom ako si dvojica povedala svoje oficiálne áno pri kresťanskom obrade. „Pre Priyanku bolo veľmi dôležité mať aj Indický obrad, ktorý ctí jej dedičstvo a kultúru, zrovna tak, ako bolo pre Nicka dôležité mať obrad, ktorý ctí jeho kresťanské zázemie. Takže spravili oba." prezradil pre magazín People zdroj blízky páru.

Prvá tradičná ceremónia začala už v stredu minulý týždeň v herečkinom domove v Mumbai. V piatok nasledovala ďalšia ceremónia, pri ktorej páru pomaľovali ruky hennou. Po ňom nasledovala veľkolepá oslava, ktorá sa niesla v tradičnom indickom duchu a pripomínala oslavy, na aké sme zvyknutí z Bollywoodskych filmov. Nechýbali tanečné a hudobné vystúpenia v podaní samotných rodín. Zaspievať prišli napríklad aj Nickovi bratia Jonas Brothers a do programu sa zapojili aj samotná nevesta so ženíchom.

„Začalo to ako divoká súťaž spevu a tanca medzi rodinami, ale ako vždy to skončilo ako obrovská oslava lásky. Nick a ja sme sa tešili na Sangeet (hudobný večer), ďalší predsvadobný rituál, a na to, čo si každá strana pripraví," podelila sa o zážitok z neopakovateľného večera herečka na svojej sociálnej sieti s fanúšikmi. „Obaja sme plní vďaky za ich úsilie, lásku a smiech a do konca života si zachováme spomienky na tento výnimočný večer. Je to úžasný začiatok nekonečného súžitia pre naše rodiny a našich priateľov," poďakovala na záver nevesta.

Celebritný pár ohlásil zásnuby v júli tohto roku, keď dal spevák zatvoriť celý butik Tiffany, aby mohol nerušene kúpiť zásnubný prsteň. Medzi pozvanými hosťami boli aj mnohé celebrity, a taktiež blízki priatelia nevesty, Meghan Markle a princ Harry, ktorí však svoju účasť museli ospravedlniť.