Britskí manželia si užívali plavbu výletnou loďou: FOTO Dovolenka v exotike mala nečakaný koniec

LISABON/LONDÝN - Dvaja britskí dôchodcovia čelia obvineniu, že sa snažili do Európy prepašovať kokaín za dva milióny libier (cca 2,2 milióna eur). Polícia v prístave v portugalskom Lisabone totiž našla v ich kajute na výletnej lodi deväť kilogram kokaínu ukrytých v štyroch kufroch. Dvojica sa vracala z plavby po Západnej Indii a Azoroch. Práve na jednom z ostrovov im mali zločinci tovar odovzdať.

Susan (70) a Roger (72) Clarkeovci boli podľa denníka The Sun zatknutí 4. decembra po tom, ako ich kajutu na výletnej lodi MS Marco Polo, kotviacej v Lisabone, prehľadali portugalskí dôstojníci. Obaja už majú trestné záznamy v britských registroch, no momentálne nežijú vo svojej vlasti. Podľa ženinho účtu na Facebooku by mali pobývať v Španielsku. Detektívi objavili v kabíne deväť kilov kokaínu, ktoré boli ukryté vo falošných dnách kufrov.

Starší pár, ktorý zaplatil 3 000 libier za plavbu po Karibiku, bol postavený pred súd a skončil za mrežami. Zdroje pre The Sun uviedli, že polícia preveruje možnosť, dvojica pašovala drogy pre zločinecký gang z Costa del Sol a bola ich komplicmi vo Veľkej Británii.

Zdroj: Facebook

Vitor Ananais, ktorý viedol operáciu, povedal, že muž a žena sú Angličania, aj keď nežijú v Anglicku, ale v inej európskej krajine. "Nemôžem povedať, v ktorej krajine, momentálne prebieha vyšetrovanie a nechcem ohroziť to, na čom pracujeme. Zatknutie prebehlo 4. decembra. Vedeli sme, koho hľadáme a nastúpili sme na výletnú loď s povolením na prehliadku," informoval Ananais.

"Pár sa objavil na súde 5. decembra. Žena je v súčasnosti držaná vo väznici v Tires blízko Lisabonu a muž vo väzení v Lisabone. Predpokladáme, že pár dostal drogy na karibskom ostrove, ale v tomto štádiu stále pátrame po tom, na ktorom," dodal Ananais s tým, že zatiaľ presne nevedia, v ktorom prístave sa mal dostať kokaín na breh.

Zdroj: Facebook

Dvojica nebola nijako nápadná, keďže väčšia cestujúcich na palube bola staršieho veku. Cestovali sami a po zatknutí sa nesnažili políciu presviedčať o svojej nevine. Polícii nepovedali nič ani o tom, ako sa drogy dostali do ich kufrov. Dobre informovaný zdroj uviedol, že kokaín by mohol vyniesť na uliciach Spojeného kráľovstva až dva milióny libier.

Loď MS Marco Polo, ktorá patrí spoločnosti Cruise & Maritime Voyages, odchádzala z Londýna 5. novembra a plavila sa po Západnej Indii a Azoroch. Na palube bolo 610 cestujúcich a 294 členov posádky. Loď pokračovala v plavbe podľa plánu a prišla späť do Londýna v sobotu 8. decembra.