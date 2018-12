Silná droga vystrašila aj dílerov: Dávajú od nej ruky preč, zabíja ľudí po celom svete

Dark web je internetové trhovisko, kde sú ľahko prístupné nelegálne látky. Drogoví díleri tam predávajú všetko, od marihuany po metamfetamín, anonymne, skrytí za obrazovkou počítača. Existuje ale jedna látka, ktorá ich znepokojuje a od ktorej dávajú ruky preč. Je to fentanyl.

Zdroj: Getty Images

Najväčší dodávatelia drog cez dark web začali dobrovoľne sťahovať z predaja syntetickú opiátovú drogu, pretože je údajne príliš nebezpečná pre obchodovanie, píše The Guardian. Podľa britskej Národnej agentúry pre trestnú činnosť (NCA) díleri na dark webe vyraďujú fentanyl z ponuky. Označujú ho ako komoditu, s ktorou je príliš riskantné obchodovať. Podľa agentúry je to spôsobené obavami z vysokej úmrtnosti, ktorú má droga na svedomí a následnej zvýšenej pozornosti polície a vyšetrovateľov.

„Ak budú predávať ľuďom veľmi riskantné komodity, tak sa zvýši riziko aj pre nich,“ povedal príslušník NCA v rozhovore. "Existujú trhoviská, ktoré neakceptujú ponuku zbraní a výbušnín, tieto nebudú ponúkať ani fentanyl. Polícia sústredí svoju pozornosť na dodávky zbraní, výbušnín a fentanylu. Ľahké drogy nebudú pod takým drobnohľadom a o to dílerom ide". Niektorí užívatelia drog prispievajúci na diskusné fóra na dark webe tvrdia, že nie je správne predávať fentanyl, pretože je príliš nebezpečný a môže zabiť veľa ľudí.

Zdroj: Getty Images

Fentanyl sa objavil v Británii v roku 2017 a doteraz spôsobil okolo 160 úmrtí, čo je nárast úmrtí spojených s opiátmi o 30 %. Carfentanyl, jeden z druhov fentanylu, je tisíckrát silnejší ako heroín. V USA spôsobil fentanyl epidémiu, nahradil heroín na veľkých trhoch a smrtiaca epidémia úmrtí spôsobených opiátmi v USA sa dostala do novej smrtiacej fázy. V roku 2017 sa zvýšil počet úmrtí o 45 %.

Prečo je fentanyl taký nebezpečný

Fentanyl je syntetická droga, ktorú vyvinul istý belgický chemik v 50. rokoch. Droga je predpisovaná ľuďom s rakovinou a chronickými bolesťami. Legálne sa predáva v Austrálii formou náplastí s pomalým uvoľňovaním a stojí niekoľko dolárov. Droga sa začala vyrábať ako lacný liek proti bolesti, pretože svojou syntetickou podstatou nie je závislá na úrode makovíc a môže byť masovo vyrábaná. Hlavným problémom je ale extrémna sila tejto drogy. Hovorí sa, že je 30 až 50-krát silnejšia ako heroín a 100-krát silnejšia ako morfín. Preto sa označuje ako „zombie“ droga.

„Fentanyl sa používa bežne ako anestetikum viac ako 30 rokov. Dávky, ktoré predpisujeme, sú malé, na rozdiel od množstva, kedy je užívaný ako zakázaná droga,“ povedal profesor David A. Scott, prezident Austrálsko-novozélandskej spoločnosti pre anestetiká (ANZCA). „Anesteziológovia ju majú radi pre jej rýchly nástup a vyprchá za relatívne krátky čas. Náplasť môže obsahovať pomerne veľkú dávku drogy. Ale zámerom pri paliatívnej liečbe je uvoľniť pomaly malé množstvo drogy, ktoré poskytuje príjem stálej dávky fentanylu. Samozrejme, opiáty, ktoré sú na trhu s drogami, spôsobujú viac škody ako úžitku. V niektorých prípadoch spôsobujú smrť, a to je neakceptovateľné. Ľudia to užívajú z rovnakého dôvodu ako heroín, je to silná droga a človek sa dostane do eufórie pri užití veľkej dávky.“

Podľa profesora Scotta sú v nebezpečenstve tí, ktorí berú fentanyl nevedome, napr. keď je zmiešaný so slabším heroínom, alebo keď ignorujú, aký silný v skutočnosti je. „Treba si uvedomiť, že niektorí užívatelia si nezvolia fentanyl aktívne. Kúpia si heroín kvôli eufórii, ktorú heroín spôsobuje. Predávkujú sa preto, lebo niekto pridal fentanyl do dávky. Ak niekto užije veľkú dávku –hlavne pri nelegálnom užívaní nie je kontrola kvality — riziko úmrtia je ešte väčšie. Droga spomaľuje dýchanie, užívateľ upadne do bezvedomia. Hranica medzi drogovou eufóriou a zástavou dýchania je veľmi tenká. Riziko úmrtia je vysoké.“

Zdroj: Getty Images

Čierny trh s drogami v posledných rokoch prosperuje aj v Austrálii. V roku 2016 evidovali úrady okolo 2000 úmrtí spojených s užívaním drog. Odborníci sa obávajú, že epidémia sa šíri. Úrady v Austrálii dostali varovanie od svojich amerických kolegov, že v Austrálii môže hroziť epidémia úmrtí z predávkovania. Fentanyl spôsobil obrovské množstvo úmrtí v Severnej Amerike a je možné, že počet úmrtí narastie aj v Austrálii kvôli silnému účinku drogy.

Fentanyl v posledných rokoch spôsobil krízu v Kanade aj USA. V roku 2017 zomrelo podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb 72-tisíc Američanov na predávkovanie drogami oproti 20-tisíc v roku 2001. Počet úmrtí spojených so syntetickými opátmi, vrátane fentanylu, sa zdvojnásobil od roku 2016. Predávkovanie je najčastejší dôvod úmrtia ľudí pod 50 rokov v USA.

Počet úmrtí tak vystrelil do výšky. Fentanyl, ktorý je ilegálne užívaný v USA aj v Austrálii, pochádza z Číny. Problém je taký veľký, že sa mu venoval aj prezident Donald Trump v rozhovoroch s čínskou delegáciou na súčasných rokovaniach G20 v Argentíne. Čínsky prezident Si Ťin-pching sa dohodol, že fentanyl preklasifikujú na kontrolovanú látku, aby sa riešil rastúci problém v USA. Biely dom to označil ako veľké gesto humanity. Znamená to, že Číňania, ktorí predávajú látku do USA, budú podliehať maximálnemu postihu podľa čínskych zákonov.

V Británii bojujú s epidémiou

NCA pracuje s americkými orgánmi, aby zabránila obdobnej fentanylovej epidémii v Spojenom kráľovstve. Na druhej strane je počet závislých na opiátoch v Británii výrazne menší, a tak je menší aj čierny trh s nimi. Britským orgánom sa podarilo niekoľko úspešných zásahov proti dílerom fentanylu, ktorí kupovali drogu z Číny a predávali na dark webe. V historicky prvom procese dostal díler osem rokov väzenia.

Vždy, keď polícia zatkne predajcu fentanylu, pokúsia sa kontaktovať kupujúcich a znížiť tak počet úmrtí. Minulý rok boli zatknutí viacerí dodávatelia fentanylu a najväčší čierny trh na dark webe, Alphabay, bol zatvorený po globálnom policajnom vyšetrovaní.