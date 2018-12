Francúzsko má v dôsledku masových protestov problémy so zásobovaním čerpacích staníc

Zásobovanie pohonnými látkami viazne najmä v Bretónsku, kde viaceré čerpacie stanice nemajú už žiadne alebo len veľmi malé zásoby. Podobná je aj situácia na juhu Francúzska, v parížskej metropolitnej oblasti a v Normandii. Na cestách smerom do Španielska sa v dôsledku blokád ciest v uplynulých dňoch vytvárali dlhé kolóny. V niektorých regiónoch úrady zaviedli prídelový systém, aby si benzín či naftu mohlo kúpiť čo najviac vodičov odkázaných na tento druh dopravy.

Vláda pod tlakom protestov tzv. žltých viest v utorok prisľúbila pozastavenie zvyšovania daní z pohonných látok a ďalšie opatrenia, zamerané na upokojenie protestov proti rastúcim životným nákladom. Premiér Édouard Philippe v utorok oznámil, že od januára plánované zvyšovanie daní z benzínu a nafty, ktoré podnietilo sčasti násilné protesty, bude odložené o šesť mesiacov. Vláda plánuje tiež zmraziť najbližšie zvyšovanie regulovaných cien elektriny a zemného plynu. Pozastavené budú aj prísnejšie kontroly emisií vozidiel, čo bola jedna z požiadaviek demonštrantov.

Napriek ústupkom vlády časť prívržencov hnutia žltých viest podľa francúzskych médií avizovala, že budú pokračovať v protestoch, pretože najnovšie vládne opatrenia považujú stále za nedostatočné. V sobotu sa v centre Paríža má konať ďalšie veľké zhromaždenie na podporu požiadaviek žltých viest. Ministerka práce Muriel Pénicaudová v stredu vo vysielaní rozhlasovej stanice LCI uviedla, že vláda chce svojím gestom umožniť začatie diskusie. Dodala, že do konca týždňa sa spoločne so zástupcami ministerstva dopravy stretne so sociálnymi partnermi, aby rokovali o mobilite pracovnej sily.

Trump: Ústup Macrona svedčí o chybnosti klimatickej dohody

To, že po vlne protestov, ktoré v poslednom čase zachvátili Francúzsko, sa vláda v Paríži rozhodla pozastaviť zvyšovanie daní z pohonných hmôt, je podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa potvrdením správnosti odmietavého postoja k parížskej dohode o boji proti klimatickej zmene z roku 2015. "Som rád, že môj priateľ (francúzsky prezident) Emmanuel Macron a protestujúci v Paríži súhlasili so záverom, ku ktorému som ja dospel pred dvoma rokmi," napísal Trump v utorok na Twitteri podľa agentúry AFP.

"Parížska dohoda je fatálne chybná, keďže dvíha ceny energie pre zodpovedné krajiny, zatiaľ čo zastiera niektorých spomedzi najhorších znečisťovateľov... vo svete." Cieľom parížskej dohody je obmedziť emisie tzv. skleníkových plynov po roku 2020 a naviazať tak na starší Kjótsky protokol, dohodnutý v roku 1997. Trump v roku 2017 oznámil, že Spojené štáty od tejto dohody odstupujú.

Opozícia vyzýva vládu na vyhlásenie výnimočného stavu

Francúzsko by malo zaviesť výnimočný stav ešte pred tým, ako sa v sobotu bude konať ďalšie veľké protestné zhromaždenie tzv. žltých viest. Uviedol to v stredu Laurent Wauquiez, predseda najväčšej opozičnej strany Republikáni (LR). Informovala o tom agentúra DPA. Wauquiez povedal pre televíznu stanicu France 2, že vyhlásenie výnimočného stavu by "ochránilo príslušníkov bezpečnostných zložiek a umožnilo by štátu zvýšiť bezpečnosť tých demonštrantov, ktorí chcú pokojne protestovať". Opozičný politik ďalej na margo nedávnych násilných protestov v centre Paríža dodal, že si neželá, "aby sa krajina ponorila do chaosu".

