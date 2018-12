Násilnosti v Paríži neutíchajú: Tisíc ľudí vo väzbe, Macron prelomí mlčanie

Remy Heitz na dnešnej tlačovej konferencii povedal, že jeho kancelária žiada predbežné obvinenia proti osobe, ktorá je podľa prokuratúry zodpovedaná za grafiti na Víťaznom oblúku z minulého týždňa. Ďalších 13 osôb už dostalo predbežné obvinenia z vandalizmu, ktorého sa dopustili na tejto pamiatke. Heitz objasnil, že väčšina zadržaných osôb sú muži pod 40 rokov z rôznych regiónov, ktorí prišli do Paríža práve v súvislosti so sobotňajšími protestmi.

Macron bude mať prejav

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vystúpi v pondelok večer s prejavom k občanom a prelomí tak svoje dlhé mlčanie, pokiaľ ide o mohutnejúce protesty otriasajúce krajinou. S odvolaním sa na predstaviteľov Elyzejského paláca o tom v nedeľu večer informovali agentúra DPA a AP. Podľa zdrojov sa Macron obráti na Francúzov s príhovorom o 20.00 h zo svojho úradu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Gustavo Garello

Zástupcovia protestujúcich z tzv. hnutia žltých viest i opozícia predtým žiadali odpovede od hlavy štátu, ktorá dosiaľ prenechávala slovo predovšetkým premiérovi Édouardovi Philippovi. Predstaviteľ prezidentskej kancelárie predtým podľa AP povedal, že Macron chce v pondelok zvolať stretnutie štátnych i miestnych predstaviteľov, aby si vypočul ich návrhy. Cieľom je mobilizovať celú škálu zástupcov politických, ekonomických a spoločenských síl v snahe ukončiť protesty.

Protesty a blokády ciest vo Francúzsku sa začali 17. novembra, keď ľudia oblečení do reflexných žltých viest demonštrovali proti rastúcim cenám pohonných hmôt. Postupne prerástli do masového hnutia proti zvyšujúcim sa životným nákladom, ktoré prezidenta Macrona - bývalého bankára - obviňuje, že berie ohľad len na bohatých.

Protesty vyvrcholili veľkými demonštráciami, ktoré sa konali štyri soboty po sebe a ktoré v mestách po celom Francúzsku, no najmä Paríži, poznačilo násilie a vandalizmus. Na posledných sobotňajších protestoch sa v krajine podľa odhadov zúčastnilo okolo 136.000 ľudí. Policajti zadržali vyše 1700 osôb, z nich takmer 1100 v Paríži.

