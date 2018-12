Washington oznámil Rusku, že odstupuje od zmluvy o jadrových zbraniach: Rýchla reakcia Putina

MOSKVA - Spojené štáty oficiálne informovali Rusko o svojom úmysle odstúpiť od Zmluvy o jadrových zbraniach stredného doletu (INF). Uviedlo to v stredu ruské ministerstvo zahraničia. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo už v utorok na schôdzke NATO v Bruseli oznámil, že Washington zruší svoje záväzky týkajúce sa zmluvy o 60 dní z dôvodu "podvádzania" zo strany Ruska.

Moskva odmieta podozrenia zo strany USA a NATO, že zmluvu nedodržiava. Hovorkyňa rezortu zahraničia Marija Zacharovová v stredu novinárom povedala, že dostali od Washingtonu oficiálne oznámenie, ktoré zmieňuje nešpecifikované dôkazy porušovania zmluvy zo strany Ruska. Hovorkyňa ale trvala na tom, že Rusko zmluvu vždy dodržiavalo a považuje ho za "jeden z kľúčových pilierov strategickej stability a medzinárodnej bezpečnosti".

Washington dlhodobo obviňuje Moskvu, že nový ruský raketový systém 9M729 je v rozpore so zmluvou INF, ktorú ešte v roku 1987 podpísali vtedajší sovietsky líder Michail Gorbačov a americký prezident Ronald Reagan. Zmluva zakazuje obom štátom vlastniť, vyrábať a testovať rakety odpaľované zo zeme s doletom od 500 do 5 500 kilometrov.

Moskva odmieta "ultimátum" Spojených štátov

Pompeo vo svojom vyhlásení zopakoval postoj americkej administratívy, ktorá tvrdí, že Rusko túto zmluvu porušuje. Šéf americkej diplomacie dal podľa agentúry RIA Novosti Rusku 60 dní na to, aby sa "vrátilo" k implementácii INF. Upozornil, že ak sa tak nestane, Spojené štáty pozastavia plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Toto vyhlásenie viacerí politici v Moskve označili za "ultimátum" a kritizovali ho.

Poslanec Rady federácie - hornej komory ruského parlamentu - Alexej Puškov na Twitteri napísal, že americká strana prišla s týmto ultimátom preto, aby zodpovednosť za svoje odstúpenie od zmluvy INF zvalila na Rusko. "Pompeovo ultimátum je technológiou odstúpenia USA od INF: vo Washingtone chápu, že Moskva takéto ultimátum odmietne. Potom celému svetu zvestujú, že na vine je opäť Rusko, a preto odstupujú od dohody. Im (USA) treba len zámienku. V tom je zmysel (celého) ultimáta," napísal Puškov.

Odstúpenie USA od INF oznámil americký prezident Donald Trump v októbri tohto roku. Ako dôvod uviedol, že Rusko túto zmluvu porušuje od roku 2014. Moskva v reakcii na to uviedla, že Spojené štáty rozmiestňujú na pevnine - na vojenskej základni v Rumunsku a tiež v Poľsku - zariadenia schopné odpaľovať rakety typu Tomahawk, ktoré sú dohodou INF zakázané. Ruská strana tiež upriamuje pozornosť na skutočnosť, že USA vyvíjajú útočné drony a financujú výskum na vývoj okrídlených rakiet.

Ruský generál varuje pred odvetou

Predstavitelia Ruska varovali pred bližšie nešpecifikovanou odvetou, ak sa Spojené štáty rozhodnú odstúpiť od kľúčovej zmluvy o odzbrojení, informovala v stredu agentúra AP. Ide o reakciu Ruska na oznámenie amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea, ktorý v utorok v Bruseli na zasadnutí NATO vyzval Rusko, aby sa do dvoch mesiacov vrátilo k implementácii Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF). Ak sa tak nestane, USA podľa Pompea pozastavia plnenie svojich záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z INF.

Náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov v stredu na stretnutí s vojenskými atašé akreditovanými v Moskve varoval, že "krajiny, na ktorých území sú rozmiestnené americké rakety so stredným a krátkym doletom", budú terčom odvetných krokov Ruska. Ako informovala agentúra RIA Novosti, Gerasimov požiadal vojenských pridelencov, aby najvyšším predstaviteľom svojich štátov tlmočili, že "ak INF bude zničená, nenecháme to bez odpovede".

"Vy, ako vojenskí profesionáli, musíte chápať, že nie územie USA, ale krajiny, ktoré na svojom území rozmiestnili zariadenia s raketami stredného a krátkeho doletu, budú terčom pre zásah v rámci odvetných opatrení Ruska," vyhlásil Gerasimov.

Putin: Ak začnú vyvíjať rakety stredného doletu, urobíme tak aj my

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že ak Spojené štáty začnú vyvíjať rakety stredného doletu, urobí tak aj Rusko. Informovala o tom agentúra AP. Putin podľa agentúry RIA Novosti uviedol, že "ak sa Spojené štáty domnievajú, že by mali mať zbrane, ktoré sú teraz predmetom Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), Rusko to bude robiť tiež".

Ruský prezident pripomenul, že Spojené štáty už v roku 2002 jednostranne odstúpili od Zmluvy o protiraketovej obrane, ktorá "bola jedným z pilierov medzinárodnej bezpečnosti". Poznamenal, že sa odohralo "v tichosti", bez vysvetlení a uvedenia dôvodov. "Teraz sa deje to isté, ale (Američania) rozmýšľajú, na koho by svoj - podľa mňa nedomyslený - krok (rozhodnutie odstúpiť od INF) zvalili," vyhlásil šéf Kremľa. Putin uviedol, že mnohé iné krajiny - "a je ich už zrejme desiatka" - rakety stredného doletu vyrábajú, "len Rusko a Spojené štáty samy seba (v ich výrobe) obmedzili" zmluvou INF.

Putin v tejto súvislosti vyslovil predpoklad, že podľa Američanov sa "situácia zmenila natoľko, že aj USA musia mať také zbrane". "Aká bude naša odpoveď? Jednoduchá: potom to budeme robiť aj my," uzavrel Putin. V rozhovore s novinármi Putin prišiel aj s tvrdením, že Washington rozhodol o odstúpení od INF dávno predtým, než to verejne oznámil. Objasnil, že americký Kongres ešte pred spomínaným zverejnením plánov na odstúpenie USA od INF vyčlenil financie na vývoj príslušných rakiet.

"Znamená to, že rozhodnutie bolo prijaté dávno, len v tichosti. Mysleli si, že si to nevšimneme, ale v rozpočte Pentagónu vývoj týchto striel bol. Až potom verejne oznámili, že odstupujú" od INF, skonštatoval Putin. Pokračoval, že "ďalším krokom bolo začal hľadať niekoho, na koho to celé zvaliť", pričom "najjednoduchšie a najobvyklejšie pre človeka zo Západu je obviňovať Rusko".