Zadržiavaných ukrajinských námorníkov prevážajú z Krymu do Moskvy, tvrdia advokáti

SIMFEROPOL - Ukrajinských námorníkov, ktorých Rusko zadržiava od nedele 25. novembra, keď pri incidente zhabalo aj tri ukrajinské lode, prevážajú z Krymského polostrova anektovaného Rusmi do Moskvy.

Tlačovej agentúre AFP to vo štvrtok oznámili dvaja z právnych zástupcov námorníkov. Krymské súdy tento týždeň poslali 24 ukrajinských členov posádok troch lodí na dva mesiace do väzby napriek medzinárodným výzvam na ich prepustenie. "Prevážajú ich do väznice Lefortovo v Moskve," uviedol ako prvý Džemil Temišev, jeden z advokátov zadržiavaných Ukrajincov.

Temišev dodal, že jemu a niekoľkým ďalším právnikom zakázali návštevu námorníkov v zadržiavacom centre v Simferopole, hlavnom meste Krymu, kam ich tento týždeň už skôr previezli na súdne pojednávanie. Emine Avamilievová, ďalšia advokátka námorníkov, tiež uviedla, že Ukrajincov "vzali lietadlom" do Moskvy. Právnici nevedeli povedať, či prepravujú všetkých alebo iba niekoľkých námorníkov.

Ukrajinských členov posádok zadržiavajú od nedele 25. novembra, keď ruské námorné sily zhabali pri pobreží Krymského polostrova tri ukrajinské lode, čo vyvolalo najnebezpečnejšiu krízu medzi oboma bývalými sovietskymi republikami za posledné roky. Kyjev odsúdil zadržiavanie námorníkov a označil ho za "nezákonné". Rusko odoláva výzvam na prepustenie Ukrajincov a prezident Vladimir Putin trvá na tom, že ruské sily mali právo lode skonfiškovať.​

Ukrajina zakáže cudzincom vstup na Krym​

Každý, kto nie je občanom Ukrajiny, bude mať podľa vyhlásenia ukrajinskej pohraničnej stráže v súvislosti so zavedením stanného práva zákaz vstupu na Krym. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP. Hovorca ukrajinskej pohraničnej stráže Andrij Demčenko pre ukrajinskú televíziu uviedol, že hraničný prechod z Ukrajiny na Krym bude vzhľadom na stanné právo uzatvorený pre všetkých cudzincov.

Hoci je stále možné dostať sa na polostrov z Ruska, či už letecky, alebo prostredníctvom novopostaveného mostu cez Kerčský prieplav, využitie takýchto trás je ukrajinskou vládou považované za nezákonné prekročenie štátnych hraníc.

Porošenkom predložený návrh na vyhlásenie stanného práva schválil ukrajinský parlament v pondelok 26. novembra. Stanné právo bude trvať 30 dní, počínajúc 14.00 h miestneho času 26. novembra, a to v desiatich regiónoch hraničiacich s Ruskom a Podnesterskom.​

Na ukrajinské lode útočili Rusi aj stíhačkou​

Aj štyri dni po udalostiach v Kerčskom prielive, kde zaútočila ruská armáda na tri lode ukrajinského námorníctva, sa o prípade objavujú stále nové informácie. Ako vo štvrtok informoval zástupca riaditeľa ukrajinskej tajnej služby SBU Oleh Frolov, Rusi na Ukrajincov neútočili len po mori, ale aj zo vzduchu, kam proti nim vyslali stíhačku Su-30 a bojový vrtuľník Ka-52. Z týchto strojov na ukrajinské lode Rusi podľa Frolova zhodili štyri rakety. "Je zázrak, že ukrajinskí námorníci prežili," vyhlásil predstaviteľ SBU.

Pri útoku ruských síl na ukrajinské lode utrpeli zranenia traja Ukrajinci. Všetkých 24 ukrajinských námorníkov ruská armáda zatkla a zadržiava ich na Kryme. Ukrajina žiada o ich vydanie, to však Moskva odmieta. Ukrajinským predstaviteľom zatiaľ nebol umožnený ani kontakt so zajatcami, preto všetky informácie o ich stave a o okolnostiach ich zadržiavania pochádzajú len od ruských predstaviteľov. Ukrajina tiež obvinila Moskvu, že zadržaných ukrajinských námorníkov núti rôznymi metódami k poskytovaniu falošných výpovedí.