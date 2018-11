VIDEO Na hraniciach s Ukrajinou sa hromadia ruské tanky, povedal Porošenko

"Toto je tanková základňa len 18 kilometrov od našej hranice," uviedol Porošenko s tým, že tanky sa tam hromadia už od septembra. Podľa neho sú na mieste aj raketové odpaľovacie systémy a Ukrajina by mala byť pripravená sa brániť. "Ak celý svet nemá dôvod dôverovať (ruskému prezidentovi) Putinovi, Ukrajina rozhodne nemá dôvod ísť s ním," dodal. Rozhovor tiež využil na to, aby požiadal západných lídrov o pomoc. Uviedol, že pre Putina neplatia žiadne medze a "to je silný dôvod, prečo by sme mali držať spolu, celý civilizovaný svet".

"Nielen lídri, s ktorými (máme) veľmi spoľahlivé partnerstvo, ale ľud Británie, Európy, USA, Kanady, Austrálie, Japonska, celého civilizovaného sveta bude spolu a to je veľmi dôležité pre globálnu spoločnosť," konštatoval. Jeho vyjadrenia prišli v čase stupňujúceho napätia medzi týmito dvoma bývalými sovietskymi republikami. Rusko zajalo v Kerčskom prielive tri lode ukrajinského námorníctva a ich posádky po tom, ako ich obvinil z prieniku na jeho územie. Moskva odoláva výzvam na prepustenie Ukrajincov a Putin trvá na tom, že ruské sily mali právo lode skonfiškovať.

Zdroj: Youtube/Sky News

Porošenko sa o zajatých námorníkoch vyjadril ako o "vojnových zajatcoch" a vyzval Putina, aby ich prepustil. Medzinárodné spoločenstvo by malo takéto výzvy podporiť. Ukrajina odmieta obvinenie, že lode vnikli do ruských vôd, a uviedla, že dva jej prístavy v Azovskom mori sú účinne blokované. Porošenko povedal, že Rusko "dusí" Ukrajinu pretrvávajúcimi reštrikciami. "Chcú zasiahnuť Ukrajinu, pretože cez Azovské more a naše morské prístavy vyvážame približne 40 percent našej priemyselnej výroby," povedal. Moskva popiera, že by bránila akejkoľvek preprave, dodáva Sky News.