Petro Porošenko žiada o pomoc: Vyzval NATO, aby poslalo lode do oblasti Azovského mora

KYJEV - Ukrajinský prezident Petro Porošenko vyzval Severoatlantickú alianciu (NATO), aby poslala lode do oblasti Azovského mora. V rozhovore pre nemecké noviny Bild uviedol, že by mohli "pomôcť Ukrajine a postarať sa o bezpečie".

K eskalácii napätia medzi Ruskom a Ukrajinou došlo v nedeľu v Kerčskom prielive, ktorý spája Čierne a Azovské more. V čase, keď sa cez prieliv snažili preplávať tri ukrajinské lode plaviace sa z Odesy na pobreží Čierneho mora do Mariupoľa na pobreží Azovského mora, na ne zaútočilo ruské námorníctvo. Všetky tri ukrajinské lode Rusi zadržali, rovnako aj všetkých 24 ukrajinských námorníkov, ktorí boli na ich palubách.

NATO už vyjadrilo "plnú podporu" Ukrajine, ktorá nie je členským štátom aliancie. Ruský prezident Vladimir Putin v televíznom prejave uviedol, že celý incident vyprovokovali ukrajinské lode, ktoré odmietli komunikovať s ruskou pohraničnou strážou. Porošenko podľa neho nariadil lodiam, aby vyprovokovali stret, len preto, aby si politicky polepšil a zabezpečil si znovuzvolenie v budúcoročných prezidentských voľbách.

Porošenko pre Bild povedal, že Rusko chce okupovať Azovské more. "Nemecko je jedným z našich najbližších spojencov a dúfame, že krajiny NATO sú pripravené vyslať vojenské lode do oblasti Azovského mora, pomôcť tak Ukrajine a postarať sa o bezpečie," vyhlásil. "Nemôžeme akceptovať ruskú agresívnu politiku. Najprv to bol Krym, potom východ Ukrajiny a teraz chcú Azovské more. Aj Nemecko sa musí spýtať samé seba, 'Čo ďalšie spraví Putin, ak ho nezastavíme?'," vyhlásil prezident.

NATO sa k jeho výzve zatiaľ nevyjadrilo, no generálny tajomník Jens Stoltenberg predtým vyzval Rusko, aby prepustilo námorníkov aj lode a povedal, že Moskva by si mala uvedomiť následky svojich činov.