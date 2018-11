Českých a amerických vojakov vyšetrujú: V Afganistane mali spôsobiť smrť väzňa, vraha ich kolegu

Špeciál s pozostalým pristál na vojenskom letisku Praha-Kbely minulý mesiac.

Zdroj: Twitter Ministerstvo obrany

NEW YORK/PRAHA - Českí a americkí vojaci sú vyšetrovaní kvôli úmrtiu zbitého afganského vojaka Vahidulláha Chána, ktorý bol vo väzbe pre podozrenie zo zabitia českého psovoda Tomáša Procházku z minulého mesiaca. Informoval o tom americký denník The New York Times (NYT). Hovorca českého ministerstva obrany Jan Pejšek obvinenia dôrazne odmietol a uviedol, že ide o štandardné vyšetrovanie.