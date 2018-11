Rana pre americkú armádu: Pri výbuchu bomby v Afganistane zomreli traja vojaci

KÁBUL - Traja americkí vojaci prišli v utorok v afganskej provincii Ghazní o život pri výbuchu bomby nastraženej na ceste. Zranenia utrpeli aj ďalší traja vojaci a člen súkromnej vojenskej spoločnosti. Oznámil to oficiálny denník americkej armády Stars and Stripes.

Podľa tohto zdroja po domácky vyrobené výbušné zariadenie explodovalo na ceste neďaleko regionálneho hlavného mesta Ghazní, južne od metropoly Kábul. Informovať o totožnosti mŕtvych ani zranených nie je nateraz v súlade s pravidlami amerického ministerstva obrany možné.

Hovorca amerických vojakov uviedol, že ranených evakuovali a poskytli im zdravotnú starostlivosť. K zodpovednosti za incident sa doposiaľ neprihlásila žiadna skupina.

Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Semansky

Ghazní sa nachádza na hlavnom diaľničnom ťahu medzi afganskou metropolou Kábul a južným Afganistanom. Mesto ešte stále nesie rany ťažkých bojov so stovkami bojovníkov Talibanu, ktorí v auguste vtrhli do Ghazní a obsadili rozsiahle časti jeho centra. Bola tiež jedinou provinciou, kde sa v októbri neuskutočnili parlamentné voľby, dodala agentúra AP. Od začiatku tohto roka bolo v Afganistane zabitých už 13 amerických vojakov, sumarizujú Stars and Stripes.