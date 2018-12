Cesta do hlbín vesmíru pokračuje: Sonda Voyager 2 opustila našu slnečnú sústavu

Sondu vypustili o 16 dní skôr ako jej "dvojča" Voyager 1, avšak rýchlejšia trajektória tejto sondy znamená, že sa dostala do "priestoru medzi hviezdami" o šesť rokov skôr ako Voyager 2. Obe sondy sa teraz nachádzajú v "medzihviezdnom priestore", pričom Voyager 2 sa dostal mimo našu slnečnú sústavu 5. novembra. Sonda má podľa odborníkov z NASA na svojej palube zariadenie, vďaka ktorému bude možné uskutočniť pozorovanie "brány do medzihviezdneho priestoru" - prvé svojho druhu.

Súčasná poloha sondy je približne 18 miliárd kilometrov od Zeme. Voyager 2 sa pohybuje rýchlosťou zhruba 54.000 kilometrov za hodinu. Voyager 1 je ešte ďalej a pohybuje sa rýchlejšie - od Zeme ho delí 22 miliárd kilometrov a letí rýchlosťou 61.000 kilometrov za hodinu.

Obe sondy boli primárne vyslané do vesmíru, aby skúmali planéty Saturn, Urán a Neptún. Túto úlohu splnili v roku 1989 a odvtedy pokračujú v ceste do hlbín vesmíru. Projektová manažérka sond Voyager Suzanne Doddová pre BBC uviedla, že by bola rada, ak by obe sondy pokračovali vo svojej ceste až do roku 2027.