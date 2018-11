FOTO Tisíce ľudí v uliciach Prahy: Protest proti premiérovi, na rezignáciu vyzývajú aj Zemana

Demonštrantov do ulíc vytiahol najnovší dramatický vývoj v kauze Čapí hnízdo, predovšetkým slovná prestrelka medzi Babišom a jeho synom, ktorý premiéra obviňuje z klamstva. Spravodajský server Seznam Zprávy zverejnil text e-mailu, ktorý novinárom poslal Babišov syn a v ktorom okrem iného žiada o nadviazanie kontaktu s českou políciou a píše, že jeho otec klame. Andrej Babiš mladší žije so svojou matkou vo Švajčiarsku a je súčasťou kauzy Čapí hnízdo, v ktorej mal jeho otec zneužiť dotácie na stavbu svojho rodinného sídla.

Premiér Babiš tvrdí, že dotácie nepoberal on ani jeho firma Agrofert, ale jeho deti vrátane Andreja Babiša mladšieho. Ten však tvrdí, že v septembri minulého roka, práve keď polícia prešla do hlavnej fázy vyšetrovania tohto údajného dotačného podvodu, ho dal jeho otec uniesť na Krym, aby nemohol vypovedať. Premiér Babiš na obvinenia zo strany svojho syna reagoval s tým, že jeho syn je schizofrenik a nedá sa mu veriť.

K rezignácii do vyšetrenia kauzy päťdesiatmiliónovej dotácie pre farmu Čapí hnízdo vyzval Babiša Senát aj opozícia v Snemovni, ktorá vyvolala hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde. To sa bude konať budúci piatok. Že by mal Babiš odstúpiť z funkcie premiéra do vyšetrenia prípadu, si myslí aj väčšina respondentov v prieskume agentúry Median.