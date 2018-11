V Izraeli ide do tuhého: Politici sa údajne dohodli na predčasných voľbách, Netanjahu to poprel

Podľa izraelských zákonov sa voľby môžu konať najskôr 90 dní po páde vlády. Hlasovanie by sa teda mohlo uskutočniť v období od marca do mája 2019. Na konaní volieb nástojil aj minister financií Moše Kachlon, predseda ďalšej z koaličných strán Kulanu. Predčasné voľby si vynútila politická kríza, ktorú spôsobilo tohtotýždňové odstúpenie vplyvného izraelského ministra obrany Avigdora Liebermana. Ten pri ohlásení svojej demisie vyzval koaličné strany, aby sa čo najskôr dohodli na termíne predčasných volieb do 120-členného Knesetu.

Lieberman, ktorý nesúhlasil s prímerím s palestínskymi militantmi v pásme Gazy, vo štvrtok odovzdal svoju demisiu do rúk premiéra Netanjahua. Vládu súčasne opustila aj Liebermanova strana Jisrael bejtejnu (Izrael, náš domov), takže Netanjahuovej koalícii zostala v parlamente len väčšina jediného hlasu.

Avigdor Lieberman požadoval oveľa tvrdšiu reakciu na tohtotýždňovú najintenzívnejšiu raketovú paľbu na Izrael od 50-dňovej vojny z roku 2014, na ktorú armáda židovského štátu reagovala odvetnými náletmi v pásme Gazy. Boje, ktoré hrozili prerásť do ďalšej vojny medzi Izraelom a palestínskym militantnými hnutím Hamas, ukončilo prímerie sprostredkované egyptskými vyjednávačmi.

Netanjahuova strana poprela rozhodnutie o predčasných voľbách

Strana Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua poprela správu, podľa ktorej sa Netanjahu v piatok dohodol s izraelským ministrom školstva Naftalim Benetom na vypísaní predčasných volieb. S odvolaním sa na hovorcu Likudu o tom informovala agentúra AFP. Hovorca uviedol, že Netanjahu sa v piatok stretol s Benetom - predsedom jednej z koaličných strán Židovský domov (ha-Bajit ha-Jehudi) - v súvislosti s politickou krízou, ktorú spôsobilo tohtotýždňové odstúpenie vplyvného izraelského ministra obrany Avigdora Liebermana.

"Premiér povedal Benetovi, že fámy o tom, že padlo rozhodnutie o predčasných voľbách, nie sú pravdivé," povedal hovorca Likudu. Lieberman pri ohlásení svojej demisie vyzval koaličné strany, aby sa čo najskôr dohodli na termíne predčasných volieb do 120-členného Knesetu. Vládu súčasne opustila aj Liebermanova strana Jisrael bejtejnu (Izrael, náš domov), takže Netanjahuovej koalícii zostala v parlamente len väčšina jediného hlasu.

Koaličný partner premiérovej strany chce voľby čo najskôr

Strana Židovský domov (ha-Bajit ha-Jehudi) - hlavný koaličný partner strany Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua - žiada, aby boli predčasné voľby vypísané "čo najskôr". Na ich termíne sa plánuje dohodnúť už na nedeľňajšom zasadnutí vlády.

Podľa agentúry AP to v piatok povedal nemenovaný popredný predstaviteľ Židovského domova, ktorý sa vyjadril po tom, ako sa predseda jeho strany a zároveň izraelský minister školstva Naftali Benet stretol s Netanjahuom. Predstaviteľ zároveň uviedol, že po tejto schôdzke je jasné, že "voľby sú potrebné čo najskôr". Lídri koaličných strán sa podľa jeho slov stretnú v nedeľu, aby sa dohodli na termíne volieb.