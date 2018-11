Koniec konfliktu v Gaze je v nedohľadne: Počas protestov sa zranilo najmenej 14 Palestínčanov

Zdravotnícke zdroje v Gaze informovali o 14 zranených, ktorých postrelili izraelskí vojaci. Väčšina z približne 10.000 účastníkov piatkovej demonštrácie sa držala v bezpečnej vzdialenosti od plota oddeľujúceho pásmo Gazy od Izraela. Dohliadali na to bezpečnostné sily hnutia Hamas, ktoré kontroluje Gazu, uviedol denník Times of Israel.

Protest mal tento raz prevažne pokojný priebeh. Len malá časť Palestínčanov hádzala kamene či zápalné fľaše na príslušníkov izraelskej armády. Times of Israel dáva pokojnejší priebeh protestu do súvislosti s nedávnym prímerím medzi Izraelom a Hamasom, ktoré ukončilo eskaláciu napätia hroziacu prerásť do regulárnej vojny.

Menej násilný charakter mala aj minulotýždňová demonštrácia, prvá po dosiahnutí prímeria. Hamas organizuje od marca tohto roku pravidelné protesty pri hraniciach s Izraelom s cieľom dosiahnuť ukončenie desaťročie trvajúcu blokádu pásma Gazy.