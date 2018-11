Český premiér zverejnil FOTO šťastného syna: Ten poslal šokujúcu správu zo Švajčiarska, môj otec klame!

"Teraz čítam v novinách, že môj otec povedal, že musím byť pod neustálym dozorom „vzhľadom k mojej pseudochorobe“, ktorej sa hovorí schizofrénia. Tým prekročil červenú čiaru, pretože to je klamstvo a dotýka sa to mojej osobnej slobody. Nie som vôbec pod ,dozorom' vo Švajčiarsku, ale voľný. Čítal som tiež, že polícia znovu otvorila môj prípad ,únosu'. Či je človek naozaj unesený, alebo nie, je jedna vec, ale to, že môj opatrovateľ povie: ,Ja a tvoj otec urobíme všetko, aby si bol zavretý (v psychiatrickej liečebni)', je vec druhá. Želám si byť telefonicky v kontakte s políciou vyšetrujúcou môj prípad z Ukrajiny a Ruska. Možno mi to za ten trik so skrytou kamerou vybavíte," uvádza sa v e-maile, ktorý prišiel z adresy Andreja Babiša mladšieho. Toho chce vypočuť polícia ako kľúčovú postavu v kauze Čapí hnízdo.

Rozhovor s asistentom Babiša mladšieho

Andrej Babiš ml. viní zo svojho únosu na Krym svojho bývalého asistenta Petra Protopopova. Ten to ale odmieta a tvrdí, že Andrej Babiš ml. je psychicky chorý. Údajne trpí ťažkou schizofréniou. Protopopov sa o Babiša ml. údajne denne staral, dozeral na to, aby vstal z postele, alebo aby si uvaril čaj. Na Krym údajne vycestoval dobrovoľne na dovolenku a dokonca si tam našiel priateľku. Babiša jr. s ňou zoznámil práve Protopopov, ktorému ju odporučil jeho dobrý známy. Babiš ml. si údajne ani neuvedomuje, že trpí duševným ochorením.

Všetko sa malo začať 17. júla 2015, kedy bol Andrej Babiš ml. prevezený do psychiatrickej liečebne po incidente na diaľnici D1. Podľa policajnej verzie tvrdil, že má v aute bombu a po príjazde polície bol agresívny a nesúvisle hovoril. Policajti mu nasadili putá a odviezli ho na psychiatriu do Havlíčkovho Brodu a následne do Národného ústavu duševného zdravia v Prahe. V ten deň tam mala službu Dita Protopopová. Premiér Andrej Babiš ju mal údajne požiadať, aby mu našla opatrovníka. Tejto úlohy sa ujal jej manžel Petr Protopopov.

„Andy si sám neuvarí ani čaj“

„Išlo vlastne o podporu, o dohľad nad Andym a o trávenie spoločného času. Nebola to zdravotná starostlivosť, skôr išlo o to ráno Andyho vytiahnuť z postele, dôjsť s ním k lekárovi alebo na úrad a zamestnať ho cez deň. Robil som prácu, povedzme, asistenta. Prvé štyri mesiace som tu prácu robil z vlastného presvedčenia. Trpí schizofréniou, ktorá je strašná,“ povedal Petr Protopopov v rozhovore pre denník Právo.

Protopopov v rozhovore uviedol, že Andrej Babiš ml. bez pomoci ani nevyjde z bytu a do všetkého sa musí nútiť: „Musel som dohliadnuť na to, aby vyzeral normálne, aby mal ostrihané nechty, aby si zašiel k holičovi, aby v zime nevyliezol v tričku alebo v lete v zimnej bunde. Napije sa vody, ale čaj si neuvarí. Za ten čas, čo ho poznám, bol niekoľkokrát chorý. Mal napríklad chrípku, alebo kiahne, ktoré v detstve nemal. Tak som musel povedať: Andy, si chorý, musíš ísť k doktorovi a brať lieky.“

„Žiadny únos, ale krásna dovolenka“

Protopopov údajne vycestoval s Andrejom Babišom ml. niekoľkokrát, prvý raz v roku 2016 do Kaliningradu. A bola to „krásna dovolenka“. „Hlavný dôvod bol neznesiteľný tlak médií. Pred jeho bydliskom stálo auto z redakcie Seznamu, stále naňho čakali a pokúšali sa ho odchytiť, aby zaistili nejakú senzáciu. Chcel som odísť z toho pekla, kým sa situácia upokojí. A hlavne som chcel, aby Andy prišiel na iné myšlienky,“ povedal Protopopov.

Pred cestou do Ruska potrebovali víza a Babiš ml. si žiadosť sám podpísal. Na Kryme si prenajali vilu s výhľadom na more. Andrej si údajne našiel aj priateľku. Mala byť preverená a zodpovedná. Protopopovi ju mal odporučiť jeho dobrý priateľ.

Po nejakom čase ich vzťahu bol na tom Andrej psychicky lepšie a bývalý opatrovník sa nečakane rozhodol, že sa bude venovať vlastnej rodine. Odletel do Česka a Babiša ml. nechal na Kryme pod dohľadom jeho novej priateľky. Práve kvôli tejto žene navštívil údajne Babiš ml. aj východnú Ukrajinu. Odišla totiž za svojou matkou a mladý Babiš chcel ísť údajne za ňou. Jeho opatrovateľovi sa to nepáčilo, ale podľa vlastných slov si povedal, že to zvládnu. Keby sa čokoľvek stalo, bol by mu schopný zabezpečiť lekársku starostlivosť. Protopopov ho v Bratislave u matky vyzdvihol a pokračovali na Ukrajinu. Nakoniec mladý Babiš ostal na Ukrajine sám. Jeho spoločník ho tam nechal s priateľkou, lebo si premiérov syn mal myslieť, že s ňou má Protopopov pomer.

Sme pod tlakom médií

Protopopova mrzí, že jeho bývalý chránenec má z neho strach. „Dva a pol roka som mu venoval svoj čas a stálo ma to veľa nervov. Ale nehnevám sa naňho, pretože viem, že je chorý. Veľakrát som si vypočul, že zabije mňa, že zabije svojho otca, že zabije seba,“ uzavrel Protopopov s tým, že to Andymu nemá za zlé kvôli jeho chorobe.