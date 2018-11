FOTO Salvini prekvapuje: Privítal desiatky migrantov z Afriky, s úsmevom

Minister, ktorý je popredným zástancom politiky tvrdého prístupu k migrácii v Taliansku, sa so skupinou 51 migrantov, tvorenou zväčša rodinami či ženami s deťmi, stretol na pristávacej dráhe vojenského letiska neďaleko Ríma. "Pre ženy a deti v ťažkostiach je jediným spôsobom príchodu práve lietadlo, nie nafukovací čln, pretože tieto člny prevádzkujú zločinci, ktorí si za peniaze získané prevádzačstvom ľudských bytostí kupujú zbrane," povedal Salvini.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alessandra Tarantino

"Toto je ukážkou toho, že Taliansko je prívetivá, veľkorysá a nápomocná krajina, kde ma poverili úlohou znovu zaviesť určité pravidlá a poriadok," dodal minister. Takmer všetci v skupine 32 dospelých a 19 detí prišli z krajín Afrického rohu ako Etiópia, Eritrea a Somálsko, ako aj zo Sudánu. Patria k vyše 2300 bezbranným ľuďom, ktorých Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) evakuoval od vlaňajšieho decembra z Líbye cez Niger. Katolícke združenie ich umiestni do hostiteľských rodín v Taliansku.

Salvini je šéfom krajne pravicovej strany Liga Severu, ktorá pôsobí v koaličnej vláde s euroskeptickým, populistickým Hnutím piatich hviezd (M5S). Salvini sa zaviazal, že zastaví prúd prichádzajúcich migrantov, a Rím dokonca pristúpil k zatvoreniu talianskych prístavov, ktoré predtým prijímali člny so zachránenými ľuďmi. Minister podporuje dohodu medzi Talianskom a Líbyou, ktorú dosiahla predchádzajúca stredoľavá vláda. Na jej základe líbyjská pobrežná stráž zachytáva migrantov a vracia ich naspäť do krajiny zmietajúcej sa v konflikte. Výmenou za to Taliansko presadzuje a rozvíja iniciatívy na legálne prijímanie zraniteľných ľudí uviaznutých v Líbyi, kde tisíce migrantov čelia svojvoľnému zadržiavaniu, vydieraniu a násiliu.

