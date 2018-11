Egypťanov v Taliansku obvinili z pašovania migrantov: Dopravovať ich mali rovno na Sicíliu

Preplnený rybársky čln zakotvil v sobotu 24. novembra, v tretí deň strávený na mori, v sicílskom prístave Ragusa. Následne migranti vystúpili z plavidla a boli zaregistrovaní. Polícia dodala, že migranti, väčšinou z Eritrey, identifikovali päť egyptských členov posádky, ktorí vzali za prepašovanie od každého migranta 1500 eur. Hoci väčšinu migrantov zachránia na mori a potom dovezú do Talianska, niektorým sa občas podarí priplaviť sa do tejto európskej krajiny na pôvodnom člne, ak je dostatočne pevný a masívny, napísala tlačová agentúra AP.

Celkovo začal počet plavieb s migrantmi do Talianska klesať v roku 2017, čo bol výsledok dohôd vyrokovaných predchádzajúcou vládou Talianska s líbyjskými lídrami a milíciami. Počty migrantov ďalej klesali, keďže súčasná talianska vláda zasahovala proti humanitárnym organizáciám vykonávajúcim záchranné misie v Stredozemnom mori. Práve z Líbye sa vydáva na plavbu cez Stredozemné more do Európy najviac migrantov. V tejto severoafrickej krajne si pašeráci ľudí vytvorili lukratívny obchod s migrantmi, využívajúc chaos po občianskej vojne, ktorá zvrhla režim diktátora Muammara Kaddáfího.