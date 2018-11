Vodič Lamborghini si robil za jazdy selfie: VIDEO Policajti neverili vlastným očiam, čo fotil

PARÍŽ - Francúzski policajti narazili po tipe na parížskej triede Champs-Élysées na levíča v Lamborghini, napísal denník Le Figaro. Vodiča policajti zatkli a umiestnili do väzby. O šelmu ženského pohlavia menom Putin sa teraz starajú vo zvieracom útulku.

Tridsaťtriročný vodič Lamborghini mieril v okamihu, keď ho policajti zaznamenali, smerom k Víťaznému oblúku a robil si pritom selfie so zvieraťom na sedadle. Po zastavení sa bránil, že "je to len mačka". Potom tvrdil, že je to levíča kamaráta, ktorého meno zabudol, uviedol denník Le Parisien.

Zhruba dva a pol mesiaca stará levica nakoniec skončila v útulku. Minulý mesiac bolo iné levíča nájdené na predmestí francúzskej metropoly.