Erdogan šokovaný po desivých nahrávkach: Urobil by to len niekto, kto berie heroín

Chášukdžího, kritika saudskoarabského princa Muhammada bin Salmána, zabili na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule pred šiestimi týždňami. Podľa Erdogana vraždu nariadili na "najvyšších úrovniach" saudskoarabskej vlády. Turecký prezident povedal novinárom v lietadle pri návrate z víkendovej návštevy Francúzska, že diskutoval o vražde saudskoarabského žurnalistu s lídrami USA, Francúzska a Nemecka na večeri v Paríži.

"Pustili sme nahrávky súvisiace s touto vraždou každému, kto ich od nás chcel. Naša spravodajská organizácia nič neskrývala. Pustili sme ich všetkým, ktorí to chceli, vrátane Saudskoarabov, USA, Francúzska, Kanada. Nemecka, Británie," povedal Erdogan. "Nahrávky sú naozaj desivé. Keď si ich vypočul dôstojník saudskoarabskej tajnej služby, bol taký šokovaný, že povedal: Tento musel užiť heroín, iba niekto, kto berie heroín, by to spravil," uviedol.

Podľa Erdogana mu saudskoarabský korunný princ povedal, že sa celá vec vysvetlí. "Trpezlivo čakáme," uviedol s tým, páchatelia tejto vraždy sú medzi 18 podozrivými zadržanými v Saudskej Arábii. "Musí sa odhaliť, kto im dal príkaz vraždiť," dodal.

Turecký provládny denník Sabah v utorok informoval, že batožina saudskoarabského tímu, ktorý bol vyslaný do Istanbulu v čase Chášukdžího vraždy, obsahovala injekčné striekačky, veľké nožnice, nastreľovacie pištole, vysielačky, elektrošokové zariadenia a rušičku signálu. Denník zverejnil fotografie röntgenových snímok tašiek, keď Saudskoarabi prechádzali cez kontroly na letisku pri odlete z Turecka.

Chášukdžího zavraždilo 2. októbra na konzuláte v Istanbule "komando" vyslané z Rijádu. Saudskoarabské úrady po popieraní zločinu medzičasom priznali, že išlo o úkladný čin, telo novinára sa však dosiaľ nenašlo. Saudskoarabskí činitelia teraz označujú vraždu novinára za svojvoľnú operáciu agentov, ktorí prekročili svoje právomoci.