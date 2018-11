Veľký zásah talianskej polície v janovskom prístave: Zabavili 270 kilogramov heroínu z Iránu

Drogy objavili 17. októbra v troch kontajneroch v prístave Janov na severozápade Talianska a boli zamiešané do nákladu bentonitu, ílovitého prášku, uviedla polícia vo štvrtok vo vyhlásení. Bentonit je ílovitá hornina, ktorá vzniká rozkladom vulkanického skla. Polícia sa rozhodla tajne sledovať kontajnery, keď ich nakladali do kamióna a prevážali do skladu v meste Roosendaal na juhu Holandska, kam vozidlo dorazilo 2. novembra.

Attraverso indagini #Sco e #Dcsa 270 kg di eroina, nascosti in containers provenienti dall’Iran, sequestrati nel porto di Genova da #SquadraMobile con Agenzia delle dogane

2 gli arrestati in Olanda attraverso collaborazione internazionale di polizia #Scip @Eurojust @Viminale pic.twitter.com/MykkEP3fE1 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 8. listopadu 2018

V tej chvíli skupina talianskych a holandských policajtov vtrhla do lokality a zatkla dvoch tureckých občanov, ktorí patrili do podozrivej širšej siete obchodníkov s drogami. Podľa talianskej polície sa pašeráci vydali so zásielkou heroínu na cestu v iránskom prístavnom meste Bandar Abbás v Perzskom zálive a prešli cez prístavy v Hamburgu a Valencii, potom dorazili do Janova.