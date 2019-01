Proces desaťročia: Šokujúce detaily výpovedí o praktikách najbrutálnejšieho narkobaróna Guzmána

NEW YORK – Prví svedkovia začali vypovedať v prebiehajúcom súdnom procese s brutálnym narkobarónom El Chapom. Drogový boss je obvinený z pašovania obrovského množstva drog do USA, z prania špinavých peňazí a z násilia, ktoré kartel rozpútal. Svedkovia rozprávali o svojej úlohe v zločineckej organizácii a poskytovali súdu dôkazy. Pašerák zbraní rozprával o nájomných vraždách a kartelový IT špecialista pomáhal vyšetrovateľom v utajení.

V New Yorku pokračuje súdny proces s Joaquinom „El Chapo“ Guzmánom, obávaným šéfom mexického drogového kartelu Sinaloa, informuje New York Post. V pondelok vypovedal na svedok Edgar Galvan (41) o údajnom zabijakovi menom Antonio “Jaguar” Marrufo, ktorý pracoval pre kartel Sinaloa. V utorok svedčil kartelový počítačový guru Cristian Rodriguez, ktorý pracoval pre FBI v utajení.

Zdroj: SITA

Z taxikára sa stal gangster

Galvan bol iba obyčajný taxikár, ktorý sa zaplietol so svetom drog po rozvode so svojou ženou. Začal chodiť na diskotéky, kde sa v klube stretol s Marrufom. Zo začiatku boli iba „baroví kamaráti“, ale čoskoro Galvan začal bývať v texaskom El Pase a pracovať pre Marrufa, ktorý kontroloval Juarez pre kartel Sinaloa. Pomáhal Marrufovi s prechodom cez hranice a s čistením Juarezu od rivalov. „Čistenie“, objasnil svedok, „znamenalo zabíjať nepohodlných ľudí, aby mohol El Chapo kontrolovať oblasť spolu s hraničnými prechodmi.“ Galvan dvakrát zaobstaral zbraň pre Marrufa, ale nikdy nestlačil spúšť. Potvrdil taktiež, že sa prvýkrát stretol s Guzmánom až na súde pri výpovedi. Obvykle prevážal útočné pušky AK-47, raz dokonca pre kartel schoval ostreľovaciu pušku kalibru .50. Galvana zatkla polícia v roku 2011 a bol odsúdený na 24 rokov za vlastníctvo drog a strelných zbraní.

Zdroj: Getty Images

Galvan vypovedal, že jeden z Guzmánových zabijakov mal špeciálnu miestnosť upravenú na vraždenie. V miestnosti bol napríklad odtok na krv, aby po poprave mohli ľahšie upratať. „Raz ma vzal do domu, kde boli na podlahe biele dlaždice. Tam zabíjal ľudí,“ tvrdil Galvan. Miestnosť bola zvukotesná a odtok na krv videl údajne na vlastné oči. Dom sa nachádza v mexickom meste Ciudad Juarez, presnejšia adresa ale nie je známa. „Z tohto domu nikto nevyšiel živý,“ povedal Galvan porotcom.

Marrufo je uväznený v Mexiku. Spolu s Galvanom naposledy hovoril v januári 2010, keď polícia v El Pase spravila raziu v dome člena kartelu. Polícia objavila 40 kusov AK-47, granátomet, nepriestrelné vesty a muníciu pre kartel.

Drogové impérium organizoval aj cez telefón

Utorok priniesol veľké prekvapenie. FBI našla recept, ako priviesť drogového bossa pred spravodlivosť. Porotcovia počúvali telefónne hovory El Chapa, ako riadil svoje kokaínové impérium. FBI totiž úspešne naverbovala počítačového guru, ktorý pracoval pre kartel. Prokurátori tvrdia, že odpočúvali vyše 800 hovorov, potom, čo kartelový IT správca pomohol vyšetrovateľom dekódovať počítačový systém. Cristian Rodriguez pracoval v utajení pre FBI od roku 2010. Kartelové servery boli pôvodne uložené v Kanade, ale Rodriguez presvedčil svojich nadriadených, aby ich presunuli do Holandska. Agentom sa tak dostal do rúk šifrovací kľúč.

Zdroj: US attorney´s office Eastern district of New York

V súdnej sieni si vypočuli asi tucet hovorov, ako Guzmán organizuje predaj kokaínu, hovorí o korupcii policajtov a ako sa snaží upokojiť príliš horlivého nájomného vraha. Na ďalších hovoroch El Chapo kritizuje kartelového zabijaka menom Orso Ivan Gastelum Cruz s prezývkou „Cholo Ivan“ za bitie policajtov.

Zdroj: US attorney´s office Eastern district of New York

Americká prokuratúra obvinila Guzmána v 17. bodov obžaloby s rôznych trestných činov. Guzmán mal byť hlavou kartelu Sinaloa, ktorý prepašoval do USA drogy v hodnote 14 miliárd dolárov (12,2 miliárd euro) od roku 1989 do roku 2014. Počas vyšetrovania vyšetrovatelia zistili, že kartel za ten čas prepašoval minimálne 200 ton kokaínu do USA a Kanady. Drogy nakupovali v Južnej Amerike od rôznych kartelov a do USA pašovali aj tony iných drog ako marihuana, heroín alebo metamfetamín. Kartel Sinaloa si počínal mimoriadne násilne, používal mučenie a únosy, vrátane policajtov a vládnych predstaviteľov. Hotovosť, ktorú kartel zarobil v USA, previezol späť do Mexika, kde ich vyprali. Počas vojny s inými gangami prikázal Guzmán zabiť tisíce ľudí, od členov iných gangov, po možných svedkov a predstaviteľov vlády, ktorí mohli proti kartelu zakročiť.