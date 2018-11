Ďalšie kosti na veľvyslanectve Vatikánu: Tie predchádzajúce patria podľa experta dospelej žene

VATIKÁN - Na veľvyslanectve Vatikánu v Taliansku našli ďalšie ľudské kosti. Polícia sa vrátila na miesto v utorok. Koroner Giovanni Arcudi uviedol, že podľa doterajšieho skúmania patria kosti, ktoré našli minulý týždeň, žene od 30 do 40 rokov. Informovali o tom v utorok tamojšie médiá, ako aj tlačová agentúra APA s odvolaním sa na experta Giovanniho Arcudiho.

Podľa slov experta sa ešte čaká na výsledky laboratórnych vyšetrení, avšak prvý dojem je, že ide o telesné pozostatky ženy, a nie dievčaťa. Arcudi sa na skúmaní úlomkov kostí podieľal ako znalec Vatikánu.

Ak by sa obsah jeho utorkového vyjadrenia potvrdil v praxi, znamenalo by to vylúčenie možností, že telesné pozostatky patria dcére laického zamestnanca Vatikánu Emanuelle Orlandiovej nezvestnej od 22. júna 1983, ktorej osud je jednou z najdlhšie trvajúcich vatikánskych záhad, či ďalšiemu 15-ročnému dievčaťu Mirelle Gregoriovej, ktorá sa stratila v Ríme 7. mája 1983.

Emanuela Orlandiová bolo dcérou zamestnanca Vatikánu. Jej rodina čaká na výsledky testov DNA. Niektorí tvrdia, že tínedžerku nezabili a nepochovali hneď po jej zmiznutí, ale že ju niekoľko rokov držali v zajatí.

Vatikán na sklonku októbra informoval, že úlomky ľudských kostí sa našli počas stavebných prác v prístavbe veľvyslanectva a že prokuratúra požiadala talianskych forenzných expertov, aby určili vek a pohlavie zosnulej osoby a dátum jej úmrtia. Experti uviedli, že to dokážu určiť do siedmich až desiatich dní, ak sa bude dať z úlomkov získať postačujúca DNA.