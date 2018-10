Trump chce po útoku v synagóge vrátiť trest smrti: Musíme sa spojiť proti nenávisti

"Po tomto príšernom zabíjaní srdcia všetkých Američanov naplnil žiaľ," citovala Trumpa tlačová agentúra AP. "Ak sú páchané zločiny ako tento... musíme vrátiť späť trest smrti," dodal. Trump zároveň poznamenal, že Židia "znášali po celé stáročia strašné prenasledovanie" a antise"Ak sú páchané zločiny ako tento... musíme vrátiť späť trest smrti,mitizmu sa treba "vzoprieť, kdekoľvek ukáže svoju veľmi škaredú tvár".

...This evil Anti-Semitic attack is an assault on humanity. It will take all of us working together to extract the poison of Anti-Semitism from our world. We must unite to conquer hate.