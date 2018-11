Svetové trhy s ropou sa otriasajú v základoch: Prudký prepad cien

NEW YORK - Dvojročný nepretržitý nárast cien ropy by sa mohol skončiť. Dôvodom je zvýšenie ponuky na trhu a rastúce obavy z toho, že pomalý rast ekonomiky spôsobí globálne oslabenie dopytu.

Cena americkej ropy WTI sa približne pred mesiacom dostala nad 75 USD (65,69 eura) za barel (159 litrov) a cena severomorskej ropy Brent nad 85 USD za barel. Odvtedy sa čierne zlato takmer nepretržite zlacňuje. Decembrový kontrakt na WTI v piatok (2. 11.) uzavrel na úrovni 63,14 USD za barel a januárový kontrakt na ropu Brent na úrovni 72,83 USD za barel.

Dočasne ceny čierneho zlata podporilo obnovenie sankcií USA proti Iránu. To sa však zmenilo minulý týždeň. Traja najväčší producenti na svete - Rusko, Saudská Arábia a USA - totiž signalizovali, že aktuálne pumpujú na trh rekordné alebo takmer rekordné objemy ropy. USA navyše v piatok oznámili, že dočasne udelia ôsmim štátom výnimky zo sankcií, ktoré začnú platiť v utorok, aby mohli pokračovať v dovoze ropy z Iránu, čo zmiernilo obavy z nedostatku ponuky na trhu.

Zdroj: Getty Images

Tieto faktory spoločne so sériou slabých údajov z Číny a ďalších rozvíjajúcich sa ekonomík zmenili pohľad na situáciu na trhu s ropou a opäť sa objavujú obavy z nadmernej ponuky. To spôsobilo, že ceny termínovaných kontraktov na americkú ropu padli na úrovne, na ktorých sa nachádzali naposledy v apríli, a že sa prerušilo zdražovanie ropy.

Niektorí analytici si však myslia, že aktuálny výpredaj zašiel príliš ďaleko a že pokles cien bol príliš rýchly. Veľkí producenti z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) totiž nedokážu v prípade potreby dostatočne zvýšiť ťažbu, pričom existuje riziko narušenia dodávok z Iránu, Líbye a Venezuely.

Zdroj: SITA/AP Photo/Vahid Salemi, File

"Strata 1 milióna barelov denne z Iránu, ďalší pokles ťažby vo Venezuele môžu spoločne s geopoliticky spôsobenými narušeniami v Líbyi a Nigérii zmazať aj tie malé rezervné kapacity, ktoré nám zostali," uviedli tento týždeň experti firmy Bernstein.

Produkcia OPEC je najvyššia za dva roky. Produkcia USA dosiahla v auguste rekordných 11,3 milióna barelov denne a produkcia Ruska na úrovni 11,4 milióna barelov denne predstavuje postsovietske maximum.

Výnimka USA znížila ceny ropy

Ceny ropy v pondelok klesli, napriek tomu, že do platnosti vstúpili rozsiahle sankcie USA voči Iránu, ktoré zahrňujú aj vývoz tejto suroviny. Trhy však s tým už niekoľko mesiacov počítali a navyše, rozsah sankcií voči Iránu sa čiastočne zmiernil, keď Washington niektorým krajinám udelil výnimku na dovoz iránskej ropy.

Druhé kolo sankcií USA voči Iránu vstúpilo do platnosti práve v pondelok, pričom podľa Washingtonu ide o "dosiaľ najtvrdšie" hospodárske sankcie voči blízkovýchodnej krajine. Prvá vlna sankcií vstúpila do platnosti začiatkom augusta a zahrňovala automobilový priemysel, obchody so zlatom a s ďalšími kovmi.

Zdroj: TASR/AP

Spojené štáty si od druhého, tvrdšieho kola sankcií sľubujú, že Irán tak prinútia opätovne začať rokovať o tzv. jadrovej dohode, ktorú v roku 2015 Teherán uzatvoril so šiestimi veľmocami, a pristúpiť na prísnejšie podmienky. Irán zasa obviňuje americkú vládu, že ho chce zraziť ekonomicky na kolená a vyvolať tak zmenu režimu.

Od tohto pondelka chce Washington zároveň trestať všetky firmy, ktoré nebudú rešpektovať americké sankcie voči Iránu. USA chcú postihovať aj krajiny, ktoré neprestanú dovážať iránsku ropu. Dočasnú výnimku z takýchto sankcií dostane podľa piatkových informácií. Washingtonu osem dovozcov. Tých síce USA nemenovali, mali by sa ale medzi nimi nachádzať Čína, India, Južná Kórea a Turecko. Okrem týchto krajín ďalšími veľkými dovozcami sú ešte Taliansko, Spojené arabské emiráty a Japonsko. Občas ropu z Iránu dováža aj Taiwan a nie je vylúčené, že by sa dočasná výnimka mohla týkať aj tohto dovozcu.