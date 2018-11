Národný deň závisti: Viete, koľko zarobil sused či milenka! Všetky daňové priznania sú verejné

HELSINKI - Tak ako je Pamplona známa behmi býkov a Rio de Janeiro zase kanervalom, aj Fínsko má svoje špecifikum. Ako píše The New York Times, 1. november je v tejto krajine pravidelne dňom, kedy sa o ôsmej hodine ráno zverejňujú daňové priznania všetkých občanov. Zvedavci tak ľahko môžu zistiť, ktorý podnikateľ predal svoju spoločnosť, ktorá celebrita je na tom finančne zle, či koľko daní odviedol vlani jeho kolega či sused. Nehovoriac o tom, že hrabanie sa v týchto číslach je to hotovým rajom pre novinárov.

Esa Saarinen, profesor filozofie na Univerzite Aalto v Helsinkách, označil tento deň za "pomerne pozitívnu formu klebiet". Fínsko sa zachovalo nezvyčajne, dokonca aj na severské pomery. Hoci sa niektorí sťažujú, že tradícia je inváziou do súkromia, väčšina občanov si myslí, že pomohla krajine odolať trendu smerujúcemu k rastúcej nerovnosti, ktorou prechádza celá Európa.

"Keď uverejníme čísla, ľudia s nižším platom si začnú myslieť: "Prečo moji kolegovia zarobia viac?" Naša práca má za následok, že ľudia dostávajú viac zaplatené," uviedol investigatívny reportér Tuomo Pietilainen z najväčšieho fínskeho denníka Helsingin Sanomat. Podľa neho sa zamestnávatelia musia správať lepšie ako v podmienkach, kde nie je žiadna transparentnosť. Verejnosť sa však dozvie napríklad aj také pikošky, koľko zarába najznámejší fínsky pornoherec. Anssi “Mr. Lothar” Viskari si minulý rok polepšil o 23 826 eur.

Pôvodom nemecký novinár Roman Schatz si myslí, že ide o akési psychologické cvičenie. "Vytvára to ilúziu transparentnosti, aby sme sa my všetci cítili dobre: Američania to nikdy nedokázali. Nemci to nikdy nedokázali. Sme úprimní a dobrí ľudia. Je to nejaký druh luteránskeho očistca," vysvetlil pre The New York Times a záveroň upozornil, že tieto údaje nemusia zahŕňať napríklad nezdaniteľné príjmy, ako sú granty či odvody z podnikania. "Vžy ma to pobaví, lebo ide o môj zdaniteľný príjem a ľudia si hovoria "Roman Schatz zarába menej ako učiteľ"," dodal.

Transparentnosť má svoje úskalia

Transparentnosť môže, ale nemusí, znižovať nerovnosť, no skôr znižuje spokojnosť ľudí. Štúdia členov fakulty na Kalifornskej univerzite, kde sa v roku 2008 sprístupnil ich plat na internete, zistila, že zamestnanci s nízkymi príjmami, keď sa dozvedeli, koľko zarábajú ostatní, boli menej šťastní vo svojej práci a bolo viac pravdepodobné, že si začnú hľadať novú. "Viac informácií nemusí byť niečo, čo zlepšuje celkovú pohodu," povedal Alexandre Mas, jeden z autorov štúdie Kalifornskej univerzity.

Fínska vláda sprístupňuje individuálne daňové údaje verejnosti od 19. storočia, hoci až donedávna občania museli pátrať v objemných knihách. Teraz sa helsinské médiá predháňajú v tom, aby sa mohli pohrabať v počítačových termináloch v budove daňovej správy a niekedy na to nasadia aj polovicu redakcie. V minulosti už kvôli tomu došlo aj k šarvátkam.

Pokým mnohí novinári túto úlohu vôbec nemajú v láske, iní, ako napríklad Tuomo Pietilainen, si na nej zgustnú. Po namáhavom lovení v excelových tabuľkách v roku 2015 napríklad zistil, že vedúci pracovníci z niekoľkých najväčších firiem v Fínsku sa presťahovali do Portugalska, aby mali príjmy bez dane. Jeho správa spôsobila taký rozruch, že fínsky parlament ukončil daňovú dohodu s Portugalskom a vyjednal novú, v ktorej sa už nenachádza daňová trhlina. Jedným z výsledkov Národného dňa závisti je totiž aj verejné poníženie daňových podvodníkov.

Profesor Esa Saarinen uviedol, že ho sklamalo, keď americký prezident Donald Trump odmietol zverejniť svoje daňové priznanie. "Pre Fínov to je nemysliteľné," povedal. "Neviem, či máme zákon, ktorý hovorí, že osoba, ktorá sa chce stať fínskym prezidentom, by mala vysvetliť, ako zarobila svoje peniaze. Spoločnosť jednoducho očakáva, že sa tak stane. A ak by nie, spoločnosť by tohto kandidáta potrestala".