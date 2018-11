Nečakaný úder pre Macrona pred eurovoľbami: Le Penová dominuje v prieskume

PARÍŽ - Francúzska pravicovo-populistická strana Národné združenie (RN - bývalý Národný front) vedená Marine Le Penovou predstihla v prieskume pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu (EP) vôbec po prvý raz stranu prezidenta Emmanuela Macrona Republika v pohybe (LREM). O výsledkoch v nedeľu zverejneného prieskumu inštitútu IFOP informovala agentúra Reuters.

Macronova centristická strana LREM získala v uvedenej sondáži 19 percent, čím si o percento pohoršila oproti prieskumu z konca augusta. Le Penovej RN získalo 21 percent a od augustovej sondáže si o štyri percentá polepšilo.

Francúzske krajne pravicové strany získali v najnovšom prieskume dovedna 30 percent hlasov, čo je o päť percent viac než v auguste. Reuters medzi ne okrem Le Penovej RN zaradila aj stranu Nicolasa Dupont-Aignana Vstaň Francúzsko (Debout la France - DLF), ktorá získala sedem percent, i dve tzv. frexitové strany - Floriana Philippota a Francoisa Asselineaua, zasadzujúce sa za odchod Francúzka z Únie, z ktorých každá získala jedno percento.

Prieskum vykonal inštitút IFOP v dňoch 30.-31. októbra na vzorke 1000 respondentov. Tí odpovedali na otázku, koho by volili do EP, ak by sa hlasovalo už túto nedeľu.

Vo voľbách do europarlamentu pôjde podľa agentúry Reuters o súboj centristických pro-európskych strán, ako je tá Macronova, s krajne pravicovými zoskupeniami, ktoré hlásajú zastavenie migrácie i globalizácie.

Podľa minulotýždňového prieskumu inštitútu YouGov poklesla na najnižšiu úroveň od prezidentských volieb v roku 2017 aj popularita samotného prezidenta Macrona, s ktorým vyjadrilo spokojnosť len 21 percent opýtaných. K poklesu prezidentovej obľúbenosti prispelo odstúpenie dvoch jeho ministrov, či škandál okolo Macronovho bývalého bezpečnostného poradcu Alexandra Benallu.