Globálny pakt o migrácii rozhádal politikov! Ministerstvo zverejnilo kontroverzný dokument v slovenčine

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák v piatok po stretnutí s českým rezortným kolegom Tomášom Petříčkom uviedol, že globálny pakt OSN o migrácii nie je dokument, ktorý by hovoril, že migrácia je ľudské právo, nie je tam povedané, že nie je rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou. Nie je to politický dokument, ktorý členské krajiny do ničoho nenúti.

„Práve naopak, je tam veľmi jednoznačne konštatované, že je suverénnym právom každého štátu formulovať svoju migračnú politiku,“ vyhlásil Lajčák, ktorý vyjadril presvedčenie, že Slovensko sa zachová ako rozumná a zodpovedná krajina. Dokument sa však snaží krajinám pomôcť eliminovať negatívne a posilniť pozitívne stránky migrácie.

Lajčák vyzval na diskusiu

Lajčák zároveň vyzval na konštruktívnu diskusiu bez dezinformácií. „Môžeme sa o tom dokumente rozprávať, koľko chceme, ale rozprávajme sa o tom, čo v ňom je a čo je jeho zmyslom, a nie nejaké nezmysly, že sa tým zaväzujeme, že prijmeme x migrantov a že im budeme platiť x stoviek eur mesačne. Nič nie je ďalej od pravdy ako takéto bludy, ktoré niektorí ľudia aktívne šíria,“ uviedol Lajčák, podľa ktorého sa v dokumente nepíše, že nie je rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou.

Lajčák tiež pripomenul, že migrantmi sú aj Slováci žijúci v zahraničí. „Myslím si, že ani my nechceme pri občanoch SR, ktorí žijú po celom svete, aby im niekto ubližoval a zbavoval ich občianskych, sociálnych alebo ekonomických práv len preto, že sa tam nenarodili. A o tom to je, aby sa ľudia nedelili na občanov prvej a druhej kategórie podľa toho, kde sa narodili,“ zdôraznil minister, podľa ktorého je migrácia fakt, pred ktorým si ľudia nemôžu zakrývať oči.

V otázke migrácie sa nič nemení

Premiér Peter Pellegrini ubezpečuje občanov SR, že Slovensko nijako nemení svoju pozíciu v otázke migrácie. „Ubezpečujem občanov SR, že Slovensko nijako nemení svoju pozíciu v otázke migrácie. Vláda pod mojím vedením v žiadnom prípade neurobí nič, čo by mohlo akokoľvek ohroziť či oslabiť bezpečnosť a suverenitu Slovenskej republiky.“

Uviedol to v reakcii na výzvu hnutia Sme rodina, aby sa členovia kabinetu jasne vyjadrili ku Globálnemu paktu OSN o migrácii, nepodpísali ho a uistili občanov, že Slovensko ani touto formou neprijme žiadnych migrantov. „Vláda naďalej odmieta kvóty a povinné prerozdeľovanie migrantov,“ deklaroval šéf exekutívy. Zároveň však ostro odmietol „zneužívanie a bezdôvodné účelové strašenie občanov témou migrácie niektorými opozičnými stranami v rámci prebiehajúcej kampane ku komunálnym voľbám“.

SNS sa dištancuje od vyhlásenia Lajčáka

Slovenská národná strana je znepokojená vyjadrením ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, ktorý sa v piatok vyjadril ku globálnemu paktu OSN o migrácii. SNS považuje ministrovo vyjadrenie za jeho osobný postoj a nie za oficiálne stanovisko Slovenskej republiky. Uvádza sa to v stanovisku prvého podpredsedu strany Jaroslava Pašku.

„SNS konštatuje, že konečný návrh znenia Globálneho paktu OSN pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu z 11. júla 2018 je nevyváženým, kontradiktorickým dokumentom, ktorý zavádzaním nových politických mechanizmov, nástrojov a záväzkov vstupuje do integrity suverénnych štátov a závažne oslabuje ich zvrchovanosť v oblasti regulácie a výkonu migračnej politiky,“ uviedol Paška. SNS podľa neho považuje za potrebné najskôr prerokovať uvedený dokument tak v orgánoch NR SR, ako aj koaličnej rady a až potom zverejňovať oficiálne postoje SR k tomu, či a ako bude participovať na implementácii navrhnutého dokumentu.

Most-Híd podporuje Lajčáka

Globálny pakt OSN o migrácii podľa koaličnej strany Most-Híd neohrozuje suverenitu SR. Nepovažuje preto za opodstatnené prijímať spoločné uznesenie, ktorým Slovensko odmietne súhlas s paktom, ako v stredu navrhla koaličná SNS. Most-Híd vyhlásil, že opatrnosť je na mieste, no strašenie občanov považuje za nežiaduce. Stotožňuje sa preto so stanoviskom rezortu diplomacie, ktoré ústami svojho šéfa Lajčáka vyzvalo na diskusiu bez dezinformácií a vyjadrilo nádej, že sa Slovensko zachová ako "rozumná a zodpovedná krajina".

„Predmetný pakt OSN by politické strany nemali zneužívať na vytĺkanie lacných politických bodov šírením poplašných správ napríklad o povinných kvótach, ktoré strana Most-Híd jednoznačne odmieta a ktoré dokument OSNani nemá ambíciu zavádzať,“ napísala hovorkyňa strany Klára Debnár. Pakt podľa nej ponúka priestor na konštruktívnu diskusiu na úrovni medzinárodného spoločenstva, na Slovensku aj v rámci koalície.

Pakt o migrácii je nebezpečný dokument

Globálny pakt OSN o migrácii je nebezpečný dokument a opozičná SaS je zásadne proti tomu, aby ho Slovensko podpísalo. Na tlačovej konferencii to vyhlásil šéf liberálov Richard Sulík s výzvou, aby dal premiér Pellegrini pokyn ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi tento dokument nepodpísať. „Zástancovia migrácie tvrdia, že migrácia tu vždy bola, je a bude. Toto je porazenecký postoj nehodný každej suverénnej vlády. Zároveň, tento výrok nie je úplný, treba ho doplniť o to, že mnohokrát sa ľudia proti migrácii bránili a často sa aj ubránili,“ povedal.

Podľa Sulíka je totiž kľúčové, že len domáce obyvateľstvo má právo rozhodnúť, kto na jeho území bude žiť a kto nie. „Plne rozumieme obavám občanov SR z migrácie, lebo chcú, aby krajina, v ktorej žijú, patrila ich deťom a vnúčatám. K tomuto sa hlásim, preto som proti migrácii a som zásadne proti masovej migrácii,“ odkázal Sulík. Na margo paktu poznamenal, že je údajne nezáväzný, ale slovo záväzok obsahuje 86-krát. „Aj keď nie je právne vymožiteľný, zakladá zvykové právo a môže slúžiť ako podklad pre právne záväzné dokumenty. Toto je tá salámová metóda,“ varoval.

Povestná noha vo dverách

Sulík priblížil, že podľa článku 7 globálneho paktu je to právne nezáväzný rámec spolupráce. „Ale článok 8 začína vetou, že tento globálny rámec vyjadruje náš spoločný záväzok zlepšiť spoluprácu v oblasti migrácie. Celé je to postavené na tom, že migrácia bude väčšia a my ju máme lepšie manažovať. Ani slovo o tom, že štáty majú právo sa proti migrácii brániť. V bode 16 je 23 cieľov a píše sa tam, že každý z nich obsahuje záväzok, po ktorom nasleduje celý rad opatrení a aktivít. Ak dohodu podpíšeme, vytvoríme priestor pre silný politický tlak a budeme musieť tento záväzok po politickej stránke aj naplniť,“ povedal s tým, že táto dohoda je tou povestnou nohou vo dverách.

Aj poslanec Martin Klus (SaS) označil za najväčší problém paktu jeho politickú záväznosť. „SaS sa preto rozhodla predložiť na najbližšiu schôdzu NR SR návrh na uznesenie, ktorým by parlament požiadal vládu, aby nepristúpila k tomuto paktu,“ dodal. To, že o dokumente chce na pôde parlamentu diskutovať aj koaličná SNS, liberáli vítajú a budú v tejto veci spolupracovať.

Sme rodina vyzvala vládu, aby nepodpísala migračný pakt

Opozičné hnutie Sme rodina vyzýva Pellegriniho a členov vlády, aby sa jasne vyjadrili ku Globálnemu paktu OSN o migrácii, nepodpísali ho a uistili občanov, že Slovensko ani touto formou neprijme žiadnych migrantov a nenaruší vlastnú suverenitu. Vyhlásil to líder hnutia Boris Kollár s tým, že takto závažný dokument sa musí riešiť na pôde parlamentu. Tvrdí, že téma migrácie je stále dôležitá a zlých riešení, ako napríklad povinné kvóty, bolo niekoľko.

„Aj dnes hovoríme o tom istom ako v roku 2015. Už to však nie je cez povinné kvóty, ale je to nebezpečná neznáma v podobe globálneho paktu. Hovorí sa o právne nezáväznom dokumente, jeho podpisom nepotvrdzujeme, koľko migrantov prijmeme, ale otvárajú sa pochybnosti, že štáty nebudú viac rozhodovať o tom, kto je a kto nie je legitímny migrant,“ povedal Kollár. On sám je presvedčený, že Slovensko najskôr musí vyriešiť svoje siroty a státisíce ľudí, ktorí sú ohrození chudobou. „My máme krajinu v takejto mizérii a ideme sa dohadovať o prijímaní sýrskych detí či o otváraní náruče,“ povedal.

Lajčák podľa Kollára zastupuje vlastné diplomatické záujmy

Poslanec NR SR Ľudovít Goga (Sme rodina) označil globálny pakt za rozporuplný dokument. „Vstupuje do integrity suverénnych štátov a oslabuje ich zvrchovanosť v oblasti regulácie migračnej politiky. Preto od paktu vlani odstúpili USA, nepodporí ho Poľsko, Maďarsko, Česká republika ani Chorvátsko. Vyzývame vládu, aby zachovala podobný postoj ako naši susedia,“ apeloval. Kollár je presvedčený, že Lajčák týmto postojom nezastupuje záujmy Slovenska, ale sám seba a vlastné diplomatické záujmy. „Lebo sa chce niekde v budúcnosti vidieť. Ľudia by sa mali rozhodnúť sami a nemá to za nich robiť nejaký kariérny diplomat,“ uzavrel Kollár.

Odstúpenie či nepodpísanie paktu avizovali viaceré krajiny

Hoci dokument nie je právne záväzný, odstúpenie od paktu a nepodpísanie dokumentu už avizovali Austrália, Maďarsko, Spojené štáty, Poľsko a Rakúsko. Rakúske rozhodnutie Lajčák podľa svojich slov prijal s poľutovaním. Pripomenul, že Rakúsko sa zúčastňovalo všetkých rokovaní o pakte, a dokonca formulovalo stanoviská Európskej únie. „Prečítal som si aj údajné argumenty, na základe ktorých bolo toto rozhodnutie prijaté. Musím povedať, že nezodpovedajú realite,“ uviedol slovenský minister.

„O obsahu tohto dokumentu existuje veľa mýtov a málo informácií. Každý štát si na základe toho dokumentu rozhodne, čo prijme do svojho zákonodarstva,“ informoval Lajčák. „V podstate ide o to, aby naši ľudia, ktorí pracujú ako zdravotné sestry v Rakúsku, Írsku, neboli zneužívaní len preto, že sú cudzinci. Všetci sme ľudia, máme rovnaké práva, aby sa s nami dôstojne narábalo. Tiež by nikto nemal dostávať nižšiu mzdu len preto, že je migrant,“ dodal pred časom Lajčák.

Český premiér Andrej Babiš vo štvrtok (1. 11.) navrhol, aby dokument nepodpísala ani Česká republika. Podľa jeho názoru pakt stiera rozdiely medzi legálnou a nelegálnou migráciou. Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček v piatok počas pracovnej návštevy Slovenska povedal, že ide o Babišov osobný názor a česká vláda bude o svojom postoji ešte diskutovať. „ČR však dlhodobo deklaruje, že niektoré časti globálneho paktu o migrácii považuje za nešťastné,“ dodal. O pravdepodobnom odstúpení svojej krajiny od paktu v piatok hovoril aj poľský premiér Mateusz Morawiecki.

Globálny pakt o migrácii

Kompakt, ktorý pripravilo Valné zhromaždenie OSN, nie je právne záväzný dokument. Materiál by formálne mali schváliť v decembri v Maroku. Cieľom kompaktu je zabrániť tomu, aby neboli ľudia znevýhodňovaní len preto, že sú cudzinci. „Dnes, podľa oficiálnych údajov, 258 miliónov ľudí na svete sú migranti. Pričom to nie je tak, že všetci chcú ísť do Európy. Tretina tokov je v rámci globálneho juhu, zhruba 80 percent africkej migrácie sa deje iba v rámci afrického kontinentu. Na severe je zase takmer 30 percent migrácie v rámci krajín, ktoré patria do Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu,“ vysvetlil počas svojho pôsobenia v OSN Lajčák.

Pripomenul, že aj zástupcovia slovenského priemyslu hovoria, že ak má naša ekonomika rásť, nezaobídeme sa bez pracovnej sily z iných krajín, teda bez migrantov. „Na Slovensku sa migrácia zamieňa so žiadosťami o azyl, ale migrácia, to sú ľudia, ktorí z akýchkoľvek pohnútok – dobrovoľných alebo vynútených - žijú v iných krajinách,“ dodal. Globálny kompakt o migrantoch je prvý dokument, ktorý sa venuje problematike migrácie. Na pôde OSN sa vypracováva aj dokument venovaný utečencom, ten však pripravuje Úrad vysokého komisára pre utečencov.

Na prijatí migračného paktu sa 193 členských štátov OSN dohodlo v septembri 2016. Práce na jeho texte sa začali v apríli 2017. Cieľom 34-stranového dokumentu je pomôcť lepšie organizovať migračné toky a posilniť práva migrantov. Zdôrazňuje sa v ňom nedotknuteľnosť suverenity jednotlivých krajín a ich právo na vlastnú podobu migračnej politiky.