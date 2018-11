Macron nebude mať ani najmenšiu radosť: Veľmi nepríjemné správy pred májovými voľbami

PARÍŽ - Francúzske nacionalistické Národné združenie (RN, predtým Národný front) Marine Le Penovej po prvýkrát v prieskume pred májovými voľbami do Európského parlamentu predbehlo stranu prezidenta Emmanuela Macrona Republika v pohybe (LREM). Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktorý dnes zverejnil inštitút lfop. Informovala o tom agentúra Reuters.

Macronove hnutie v prieskume pred únijnými voľbami v máji 2019 získalo podporu 19 percent opýtaných Francúzov, zatiaľ čo Le Penovej by dalo hlas 21 percent respondentov. Pre porovnanie, v poslednom prieskume Ifop z konca augusta viedla LREM s 20 percentami nad RN, ktorá strácala na Macronovu stranu tri percentuálne body.

Krajne pravicové strany, ku ktorým agentúra Reuters popri RN zaradila aj gaullistickú stranu DLR Nicolasa Dupont-Aignana (sedem percent) a strany Floriana Philippota a Françoisa Asselineaua (obe po jednom percente) volajúce po odchode z EÚ, by dohromady získali 30 percent hlasov. Na konci augusta to bolo 25 percent.

Prieskumu, ktorý Ifop vykonal 30. a 31. októbra, sa zúčastnilo tisíc Francúzov. Inštitút respondentom položil otázku, koho by do Európského parlamentu volili, ak by sa voľby konali už teraz.