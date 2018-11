Vzťahy medzi Macedónskom a Gréckom sa zlepšujú: Po 10 rokoch obnovia priamu leteckú linku

Skopje a Atény mali priame letecké spojenie v rokoch 2003-2007, to sa však prerušilo po tom, čo bývalá konzervatívna macedónska vláda pomenovala letisko v hlavnom meste po Alexandrovi Veľkom, čím nahnevala Grécko. Súčasná ľavicová vláda ho vo februári premenovala v rámci gesta dobrej vôle na Medzinárodné letisko Skopje. Lety gréckej spoločnosti Aegean Airlines z Atén by mali premávať dvakrát týždenne. Prvým letom do Skopje vo štvrtok večer priletí aj macedónsky vicepremiér Bujar Osmani, ktorý je na rokovaniach v Aténach.

Grécko nesúhlasilo s názvom Macedónsko okrem iného preto, že sa rovnako volá jeden z gréckych regiónov. Obávalo sa, že krajina s takýmto menom by si mohla robiť územné nároky na grécky región a tiež sa snažiť "prisvojiť si" odkaz historického kráľovstva Macedónsko, ktorého väčšia časť sa nachádzala na území dnešného Grécka.