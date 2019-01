Besnenie počasia v dovolenkovej destinácii: Grécko zasiahli mohutné búrky s lejakmi

Podľa hasičov telá dvoch starších mužov, nezvestných od štvrtkového lejaku, sa našli v nedeľu na dvoch rôznych miestach v potoku juhovýchodne od metropoly Atény. Dvaja muži vo veku 67 a 64 rokov sa spolu s manželkou staršieho muža vydali v lejaku na nákupy z mesta Keratéa, približne 45 kilometrov juhovýchodne od metropoly Atény. Mladší, 64-ročný muž sa dobrovoľne ponúkol manželom, že ich na nákupy odvezie.

Potok sa však vďaka lejaku zmenil na rozbúrenú rieku. V predchádzajúci deň, v sobotu, našli skupiny záchranárov v uvedenom potoku v tom istom aute mŕtvu 66-ročnú manželku. Utopila sa na zadnom sedadle, napísala tlačová agentúra AP. Jej manžela objavili mŕtveho v nedeľu ráno na mieste vzdialenom od nej desať kilometrov. Telo vodiča našli čoskoro nato, 15 kilometrov od miesta nálezu auta.

Grécko zápasí aj s náhlym ochladením, keď teploty v niektorých oblastiach klesajú pod mínus 18 stupňov Celzia a sneh už pokryl celé časti krajiny. Záchranné služby absolvovali desiatky výjazdov na pomoc ľuďom, ktorých husté sneženie uväznilo v autách či domovoch.

V sobotu hasiči zachránili dvojicu francúzskych turistov uviaznutých v lese na ostrove Lesbos, informovala tlačová agentúra AFP. Nepriaznivé počasie narušilo aj dopravu - vynútilo si zatvorenie hlavných ciest a zrušenie trajektovej prepravy či vlakových spojov na diaľkových železničných linkách. Let spoločnosti Ryanairu do gréckeho Solúnu bol napríklad v piatok pre zlú viditeľnosť presmerovaný do rumunského mesta Temešvár.