Česko je opäť v pozore: Mambe zelenej hrozí smrť, infikovala sa hlístami, liečba nemusí zabrať

Ilustračné foto

Zdroj: pixabay

PRAHA – So smrteľne jedovatou mambou zelenou to vôbec nevyzerá ružovo. Prezradil to herpetológ Tomáš Bublík – odborník, ktorý skúma plazy a obojživelníky. Ten sa o hada stará už tri týždne. Testy ukázali, že plaz má v sebe nebezpečné parazity.