Holandský Tilburg si vydýchol: Jedovatá mamba zelená bola opäť odchytená

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

HAAG - V piatok sa v holandskom meste Tilburg podarilo lokalizovať stratenú extrémne jedovatú mambu zelenú. Obavy z úteku hada do exteriéru sa nepotvrdili, našiel sa v dome svojho majiteľa. TASR správu prebrala od agentúry AFP.

Chovateľ zmiznutie dvojmetrového hada polícii nahlásil v pondelok, tá v utorok varovala obyvateľov mesta, aby nevychádzali z domovov a aby sa ho za žiadnu cenu nesnažili sami odchytiť. Polícia do pátrania nasadila aj psovodov a odborníkov na hady, pátranie však prinieslo úspech až v piatok – had sa ukryl za sadrokartónovú stenu. Polícia v utorkovom vyhlásení obyvateľov uistila, že útek hada do exteriéru je z dôvodu veľmi chladného počasia nepravdepodobný. Mnohí z nich sa však napriek tomu zabarikádovali v domovoch.