Česko je opäť v pozore! Po vyčerpávajúcom pátraní po mambe ušiel ďalší had, v obchode

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images, FB/Kaufland Česká republika

ORLOVÁ - Vyzerá to tak, že naši českí susedia prekvitajú láskou k hadom. Po niekoľkodňovom pátraní po mambe zelenej, ktorá unikla majiteľke z bytu v Prahe, si odborníci na plazy zo svojho pracovného tempa ani nepoľavia. V supermarkete v meste Orlové sa totiž od utorka pravdepodobne ukrýva ďalší had. Celý objekt bol v ten deň v raňajších hodinách evakuovaný. Predajňa je do dnešného dňa zatvorená. Česi to však berú s poriadnou dávkou humoru.