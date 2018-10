Češka uhryznutá jedovatou mambou zomrela: Prekvapivá príčina smrti, trápila sa 12 dní

Ženu smrteľne jedovatý had uhryzol minulý pondelok, záchranári ju na mieste museli resuscitovať, potom ju previezli do motolskej nemocnice. Keď vyšlo najavo, že ju uštipol had, previezli ju do VFN, kde jej podali antisérum. Odvtedy bola v umelom spánku.

Podľa Broža antisérum zabralo, pacientka mala ale iné významné zdravotné komplikácie. "Napriek všetkej našej snahe pacientka zomrela, príčina úmrtia nesúvisí s hadím uštipnutím," povedal hovorca.

Prípadom sa zaoberá aj polícia, ktorá vyšetruje, ako had unikol a ako ho majiteľka získala. Podľa Štátnej veterinárnej správy totiž chov nebol schválený.

Podľa predošlých informácií Lidovky.cz sa žena nechala uštipnúť zámerne a zanechala list na rozlúčku.